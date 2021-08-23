Колишній бранець Кремля наголосив, що Україна обов'язково повернеться на півострів. І перебуватиме наша держава там у статусі переможця.

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"Ми не знаємо, коли вона (війна – 24 канал) закінчиться, але ми точно знаємо, де вона завершиться і хто в ній переможе", – сказав Олег Сенцов.

Війна з Росією остаточно скінчиться на українській землі Криму, на моїй батьківщині, там, куди ми обов’язково повернемося. Переможцями,

– зауважив режисер.

Окупація Криму Росією

У березні 2014 року Росія ввела війська на територію Криму.

Країна-агресор провела псевдореферендум та окупувала півострів.

Через це держави Заходу запровадили пакет санкцій проти Росії

Зверніть увагу! Верховна Рада України 20 лютого 2014 року офіційно оголосила початок тимчасової окупації Криму.

Мілітаризація Криму Росією

Після окупації Криму у 2014 році Росія регулярно проводить військові навчання на території півострова та у Чорному морі.

Країна-агресор систематично завозить важку техніку до Криму. Розміщує на півострові системи протиповітряної оборони.

У грудні 2019 року в Генасамблеї ООН ухвалили резолюцію та закликали Росію вивести свої війська і припинити окупацію.

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