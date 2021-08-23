Колишній бранець Кремля наголосив, що Україна обов'язково повернеться на півострів. І перебуватиме наша держава там у статусі переможця.
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"Ми не знаємо, коли вона (війна – 24 канал) закінчиться, але ми точно знаємо, де вона завершиться і хто в ній переможе", – сказав Олег Сенцов.
Війна з Росією остаточно скінчиться на українській землі Криму, на моїй батьківщині, там, куди ми обов’язково повернемося. Переможцями,
– зауважив режисер.
Окупація Криму Росією
- У березні 2014 року Росія ввела війська на територію Криму.
- Країна-агресор провела псевдореферендум та окупувала півострів.
- Через це держави Заходу запровадили пакет санкцій проти Росії
Мілітаризація Криму Росією
- Після окупації Криму у 2014 році Росія регулярно проводить військові навчання на території півострова та у Чорному морі.
- Країна-агресор систематично завозить важку техніку до Криму. Розміщує на півострові системи протиповітряної оборони.
- У грудні 2019 року в Генасамблеї ООН ухвалили резолюцію та закликали Росію вивести свої війська і припинити окупацію.