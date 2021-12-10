Ми вже обманули партнерів, – Ситник про непризначення антикорупційного прокурора

В Україні досі не обрали керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Це означає, що корупція може перемогти.

А також те, що наша держава не виконала всі зобов'язання. Про це в авторській програмі Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі розповів директор Національного антикорупційного бюро розслідувань Артем Ситник.

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2021 може стати роком неповернення

За його словами, відсутність упродовж року антикорупційного прокурора дуже негативно впливало на роботу інституції. Адже так довго САП не може працювати без керівника.

Україна брала на себе зобов'язання у меморандумі із Міжнародним валютним фондом до кінця листопада 2021 року. Ми вже обманули наших партнерів,

– наголосив Ситник.

Він зауважив, що якщо все ж прокурора призначать і численні справи рухатимуться (зокрема будуть вироки), то, можливо, 2021 рік і буде точкою неповернення в частині антикорупційної реформи.

"Якщо антикорупційного прокурора не призначать до кінця 2021 року, то можна сказати, що корупція в дечому перемагає", – відзначив директор НАБУ.

Новіков: Відсутність керівника САП гальмує розслідування

У меморандумі з МВФ Україна пообіцяла до кінця листопада 2021 року обрати очільника САП, однак засідання вкотре зірвали.

Як розповів голова Національного антикорупційного бюро розслідувань Олександр Новіков, відсутність антикорупційного прокурора, на погляд НАЗК, свідчить про те, що у країні реалізують корупційну стратегію.

Протидіяти цьому можна лише діючи системно: затвердивши антикорупційну стратегію,

– зауважив Новіков.

Без антикорупційного прокурора НАЗК не може працювати. "Гальмує усі напрямки розслідувань і не дає можливості в повному обсязі реалізовувати державну антикорупційну політику", – наголосив Новіков.

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Обрання антикорупційного прокурора: головне

Понад рік Спеціалізована антикорупційна прокуратура не має очільника.

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова вважає, що така ситуація – через суб'єктивні чинники окремих людей.

Президент України Володимир Зеленський сподівається, що Україна все ж отримає керівника САП до 2021 року.

У Центрі протидії корупції вважають, що до затягування конкурсу може бути причетний Олег Татаров.

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