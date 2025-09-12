У Миколаєві пролунав вибух

Увечері 12 вересня під час загрози застосування російських "Шахедів" у Миколаєві пролунали вибухи. Повітряна тривога в області лунає вже понад годину.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Дивіться також У США є ППО не гірше, ніж Patriot – це Кіт Келлог, – Зеленський

Що відомо про вибухи в Миколаєві увечері 12 вересня?

Близько 19:18 у п'ятницю, 12 вересня, в місті пролунав вибух. Раніше в обласній військовій адміністрації повідомили, що над областю літають "Шахеди".

Місцева влада повідомила про початок повітряної тривоги о 18:02. Повітряні Сили ЗСУ помітили рух дронів на Миколаївщині.

Ударний БпЛА на Миколаївщині в південно-західному напрямку,

– писали військові.

Увечері російська армія запустила дрони-камікадзе типу "Шахед" з Брянська. Перші з них вже досягли території України. Наразі невідомо, чи завдала атака дронами наслідків для міста. Офіційна інформація, ймовірно, з'явиться згодом.

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Що відомо про атаку на Україну 12 вересня?