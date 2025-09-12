У Миколаєві пролунав вибух
- Увечері 12 вересня в Миколаєві пролунали вибухи під час повітряної тривоги.
- Російська армія запустила дрони-камікадзе з Брянська.
Увечері 12 вересня під час загрози застосування російських "Шахедів" у Миколаєві пролунали вибухи. Повітряна тривога в області лунає вже понад годину.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.
Дивіться також У США є ППО не гірше, ніж Patriot – це Кіт Келлог, – Зеленський
Що відомо про вибухи в Миколаєві увечері 12 вересня?
Близько 19:18 у п'ятницю, 12 вересня, в місті пролунав вибух. Раніше в обласній військовій адміністрації повідомили, що над областю літають "Шахеди".
Місцева влада повідомила про початок повітряної тривоги о 18:02. Повітряні Сили ЗСУ помітили рух дронів на Миколаївщині.
Ударний БпЛА на Миколаївщині в південно-західному напрямку,
– писали військові.
Увечері російська армія запустила дрони-камікадзе типу "Шахед" з Брянська. Перші з них вже досягли території України. Наразі невідомо, чи завдала атака дронами наслідків для міста. Офіційна інформація, ймовірно, з'явиться згодом.
До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.
Що відомо про атаку на Україну 12 вересня?
Удень 12 вересня жителі Запоріжжя повідомили про вибухи. В місті існувала загроза застосування керованих авіаційних бомб.
Зранку окупанти вдарили трьома ракетами по Сумах. Загинули троє людей 3 людини, зокрема охоронець СТО та двоє місцевих жителів.
Уночі 12 вересня ворог атакував Україну безпілотниками. Дрони були, зокрема, на Житомирщині, Київщині, Сумщині та в інших регіонах. ППО знищила 33 із 40 дронів.