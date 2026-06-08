На ремонті уже 30 років: навіщо Росія зараз заговорила про атомний крейсер "Адмірал Нахімов"

У Росії заявили, що "модернізований" атомний крейсер "Адмірал Нахімов" нібито почав проходити третій етап ходових випробувань. Теоретично опісля можуть відбутися практичні ракетні й торпедні стрільби.

Але варто зауважити, що цьому крейсеру майже 40 років, 30 із яких він простояв на ремонт. Навіщо зараз росіянам знадобився "Адмірал Нахімов", пояснив Іван Киричевський, військовослужбовець 413 полку СБС "Рейд", експерт Defense Express.

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Навіщо Росії зараз знадобився "Адмірал Нахімов"?

"Адмірал Нахімов" був введений у стрій у 1988 році під назвою "Калінін". Нинішню назву дали йому у 1992 році.

А уже в 1997 він відправився на ремонт та подальшу модернізацію, де й пробув до 2026 року включно.

Майже 30-річний ремонт "Адмірала Нахімова" обійшовся у 5 мільярдів доларів. За підсумками ремонтних робіт на ньому мали б з'явитися 80 пускових установок під ракети "Калібр", "Онікс" та "Циркон" замість пускових установок під ПКР типу П-700 "Гранит".

Це один із найбільших кораблів російського флоту. Довжина його корпусу 251 метр, а ширина – 28 метрів.

Фактично росіянам треба новий "кандидат" на роль флагманського корабля Північного флоту. Особливо ця потреба загострилася після виводу з активної експлуатації однотипного атомного крейсера "Петр Великий" та єдиного авіаносця "Кузнецов".

Якщо на "Адмірала Нахімова" таки установили 80 пускових під "Калібр", "Онікс" та "Циркон", то крейсер може стати й найбільш озброєним у російському флоті.

Зараз Росія відчуває себе "державою без флоту". На це вплинула, зокрема, й криза у військовому кораблебудуванні. Там уже кілька років не можуть добудувати 3 ракетні корвети проєкту 22800 "Каракурт" через проблеми з дизелями.

На даний момент російський флот має вкрай обмежену кількість кораблів океанського класу, які б могли використовуватись для "проєкції сили" у важливих для Кремля регіонах світу. В роботи по атомному крейсеру "Адмірал Нахімов” було вкладено величезний обсяг ресурсів, тому залишати роботи незавершеними в цій історії було б занадто нераціонально навіть за російськими мірками,

– пояснив Іван Киричевський.

До слова, останнім часом українські сили завдали серйозних втрат російському флоту.

Наприклад, 3 червня було уражено корвет "Бойкий", коли той перебував у порту Кронштадт. Його не могли загасити. У мережі показували відео із наслідками цієї атаки.

А 1 червня українські дрони уразили суховантаж "Леонід Пестриков" у порту Бердянська. Осінтери заявляли про критичні наслідки ураження судна.