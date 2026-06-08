Но стоит заметить, что этому крейсеру почти 40 лет, 30 из которых он простоял на ремонт. Зачем сейчас россиянам понадобился "Адмирал Нахимов", объяснил Иван Киричевский, военнослужащий 413 полка СБС "Рейд", эксперт Defense Express.

Смотрите также Несмотря на многочисленные санкции, след "теневого флота" Путина ведет в Европу, – Politico

Зачем России сейчас понадобился "Адмирал Нахимов"?

"Адмирал Нахимов" был введен в строй в 1988 году под названием "Калинин". Нынешнее название дали ему в 1992 году.

А уже в 1997 он отправился на ремонт и дальнейшую модернизацию, где и пробыл до 2026 года включительно.

Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Почти 30-летний ремонт "Адмирала Нахимова" обошелся в 5 миллиардов долларов. По итогам ремонтных работ на нем должны были бы появиться 80 пусковых установок под ракеты "Калибр", "Оникс" и "Циркон" вместо пусковых установок под ПКР типа П-700 "Гранит".

Это один из крупнейших кораблей российского флота. Длина его корпуса 251 метр, а ширина – 28 метров.

Фактически россиянам нужен новый "кандидат" на роль флагманского корабля Северного флота. Особенно эта потребность обострилась после вывода из активной эксплуатации однотипного атомного крейсера "Петр Великий" и единственного авианосца "Кузнецов".

Если на "Адмирала Нахимова" таки установили 80 пусковых под "Калибр", "Оникс" и "Циркон", то крейсер может стать и самым вооруженным в российском флоте.

Сейчас Россия чувствует себя "государством без флота". На это повлиял, в частности, и кризис в военном кораблестроении. Там уже несколько лет не могут достроить 3 ракетных корвета проекта 22800 "Каракурт" из-за проблем с дизелями.

На данный момент российский флот имеет крайне ограниченное количество кораблей океанского класса, которые могли бы использоваться для "проекции силы" в важных для Кремля регионах мира. В работы по атомному крейсеру "Адмирал Нахимов” был вложен огромный объем ресурсов, поэтому оставлять работы незавершенными в этой истории было бы слишком нерационально даже по российским меркам,

– пояснил Иван Киричевский.

К слову, в последнее время украинские силы нанесли серьезные потери российскому флоту.

Например, 3 июня был поражен корвет "Бойкий", когда тот находился в порту Кронштадт. Его не могли потушить. В сети показывали видео с последствиями этой атаки.

А 1 июня украинские дроны поразили сухогруз "Леонид Пестриков" в порту Бердянска. Осенетры заявляли о критических последствиях поражения судна.