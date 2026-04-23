Дрони та "Фламінго": єврокомісар назвав, чим Україна перевершує світ у військових технологія

Україна у 2026 році вражає Європу не однією технологією, а цілим комплексом сучасних військових розробок. За словами єврокомісара з питань оборони та космосу Андрюса Кубілюса, українські рішення вже входять до числа найпередовіших у світі.

Єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс на зустрічі у Брюсселі, де був присутній 24 Канал, підкреслив, що Україна демонструє високий рівень у різних напрямах – від дронів до ракетних технологій. Саме тому, за його словами, виділити одну ключову інновацію практично неможливо.

Які українські технології найбільше вражають Європу?

Кубілюс зазначив, що Україна одночасно розвиває кілька критично важливих напрямів: безпілотники, крилаті ракети, а також перспективні балістичні системи і протиракетну оборону. Такий комплексний підхід і став головним фактором, який привертає увагу європейських партнерів.

Україна вражає всіма своїми різними технологіями, тому я б не виділяв одну,

– наголосив він.

Окремо єврокомісар звернув увагу на темпи виробництва.

Важливо! За словами Кубілюса, Росія за рік виготовила близько 1200 крилатих ракет, тоді як Європа – лише до 300. Водночас українські компанії демонструють значно вищу швидкість масштабування: наприклад, виробник ракет "Фламінго" вже цього року може досягти показника у 700 одиниць.

Кубілюс підкреслив, що саме цей розрив у темпах між Європою та Україною змушує переглядати підходи до оборонної промисловості в ЄС. На його думку, європейським країнам варто активніше переймати український досвід, щоб швидше нарощувати власні виробничі можливості і відповідати сучасним викликам безпеки.

Як вибудовує свою оборону Європа?