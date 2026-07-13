Україна закінчує розробку антибалістичної ракети: Зеленський розкрив деталі проєкту FREYJA

Володимир Зеленський повідомив про завершальний етап розробки української антибалістичної ракети. Вона стане основою нового європейського проєкту FREYJA.

За словами глави держави, система створюється спільно з країнами Європи та провідними оборонними компаніями.

Що відомо про розробку нової антибалістичної системи FREYJA?

Під час засідання Антибалістичної коаліції Володимир Зеленський заявив, що Європі потрібна власна сучасна система захисту від балістичних ракет. За його словами, саме таким проєктом має стати FREYJA.

Сьогоднішня зустріч може – і повинна – стати історичною. Європі потрібно більше антибалістики – сильної, надійної та дешевшої за інші системи. Разом ми можемо створити таку систему та ракети-перехоплювачі для неї. Вона матиме назву FREYJA, і я вдячний за те, що ця робота розпочалася,

– сказав він.

Однією з головних заяв президента стало повідомлення, що українська складова проєкту вже перебуває на фінальному етапі.

За словами Зеленського, саме Україна відповідатиме за створення антибалістичної ракети, тоді як інші країни забезпечать систему радарами, сенсорами, системами управління та іншими необхідними компонентами.

Україна може забезпечити свою частину – антибалістичну ракету. Зараз ми завершуємо роботу над нею. Інші мають радари та інші критично важливі компоненти. Важливо, щоб ми об'єднали зусилля. Сьогодні на рівні лідерів дуже важливо політично підтвердити, що FREYJA – це наш спільний проєкт, – зауважив Зеленський.

Президент повідомив, що до створення нової антибалістичної системи вже долучилися Україна, Франція, Велика Британія, Німеччина, Італія, Норвегія, Данія, Швеція, Нідерланди та Іспанія. Також у проєкті беруть участь представники НАТО та Європейського Союзу.

Окремо Зеленський відзначив участь найбільших європейських виробників оборонної продукції. Серед них – Thales, MBDA, Saab, Leonardo, Diehl Defence, HENSOLDT, Kongsberg Defence & Aerospace, Safran, Eurosam та інші компанії, які мають необхідні технології для створення сучасної системи протиракетної оборони.

Президент пояснив, що сьогодні світ стикається зі стрімким зростанням балістичних загроз. За його словами, Сполучені Штати розширюють виробництво Patriot, європейські країни збільшують випуск SAMP/T, IRIS-T і NASAMS, однак навіть цього вже недостатньо.

Зеленський наголосив, що Росія дедалі активніше використовує балістичні ракети для атак по українських містах, а співпраця Москви з Північною Кореєю призводить до вдосконалення ракетного озброєння. Саме тому Європі потрібна власна незалежна антибалістична система, яка дозволить не лише ефективніше захищати країни континенту, а й самостійно визначати темпи виробництва та кількість необхідних комплексів.

Нагадаємо, антибалістична ракета FP-7.x стане одним із ключових елементів нової європейської системи протиповітряної та протиракетної оборони FREYJA, яку розробляють за участю України.

Наразі технічні характеристики ракети не розголошують, однак відомо, що вона призначена для перехоплення балістичних ракет. За словами технічної директорки Fire Point Ірини Терех, детальну інформацію про можливості комплексу оприлюднять пізніше.

За задумом розробників, FREYJA не замінить наявні комплекси Patriot, SAMP/T, IRIS-T чи NASAMS, а працюватиме разом із ними, посилюючи європейську систему протиракетної оборони.