По словам главы государства, система разрабатывается совместно со странами Европы и ведущими оборонными компаниями.

Что известно о разработке новой антибаллистической системы FREYJA?

Во время заседания Антибаллистической коалиции Владимир Зеленский заявил, что Европе нужна собственная современная система защиты от баллистических ракет. По его словам, именно таким проектом должна стать FREYJA.

Сегодняшняя встреча может – и должна – стать исторической. Европе нужно больше антибаллистики – сильной, надежной и более дешевой, чем другие системы. Вместе мы можем создать такую систему и ракеты-перехватчики для нее. Она будет называться FREYJA, и я благодарен за то, что эта работа началась,

– сказал он.

Одним из главных заявлений президента стало сообщение о том, что украинская составляющая проекта уже находится на финальном этапе.

По словам Зеленского, именно Украина будет отвечать за создание противоракетной ракеты, тогда как другие страны обеспечат систему радарами, датчиками, системами управления и другими необходимыми компонентами.

Украина может обеспечить свою часть – противоракетную ракету. Сейчас мы завершаем работу над ней. У других есть радары и другие критически важные компоненты. Важно, чтобы мы объединили усилия. Сегодня на уровне лидеров очень важно политически подтвердить, что FREYJA – это наш совместный проект, – отметил Зеленский.

Президент сообщил, что к созданию новой антибаллистической системы уже присоединились Украина, Франция, Великобритания, Германия, Италия, Норвегия, Дания, Швеция, Нидерланды и Испания. Также в проекте участвуют представители НАТО и Европейского Союза.

Отдельно Зеленский отметил участие крупнейших европейских производителей оборонной продукции. Среди них – Thales, MBDA, Saab, Leonardo, Diehl Defence, HENSOLDT, Kongsberg Defence & Aerospace, Safran, Eurosam и другие компании, обладающие необходимыми технологиями для создания современной системы противоракетной обороны.

Президент пояснил, что сегодня мир сталкивается с стремительным ростом баллистических угроз. По его словам, Соединенные Штаты расширяют производство Patriot, европейские страны увеличивают выпуск SAMP/T, IRIS-T и NASAMS, однако даже этого уже недостаточно.

Зеленский подчеркнул, что Россия все активнее использует баллистические ракеты для атак на украинские города, а сотрудничество Москвы с Северной Кореей приводит к совершенствованию ракетного вооружения. Именно поэтому Европе нужна собственная независимая антибаллистическая система, которая позволит не только эффективнее защищать страны континента, но и самостоятельно определять темпы производства и количество необходимых комплексов.

Напомним, антибаллистическая ракета FP-7.x станет одним из ключевых элементов новой европейской системы противовоздушной и противоракетной обороны FREYJA, которую разрабатывают при участии Украины.

Пока технические характеристики ракеты не разглашаются, однако известно, что она предназначена для перехвата баллистических ракет. По словам технического директора Fire Point Ирины Терех, подробная информация о возможностях комплекса будет обнародована позже.

По замыслу разработчиков, FREYJA не заменит существующие комплексы Patriot, SAMP/T, IRIS-T или NASAMS, а будет работать вместе с ними, усиливая европейскую систему противоракетной обороны.