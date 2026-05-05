В лютому цього року Україна успішно атакувала полігон "Капустин Яр" в Росії, звідки окупанти запускали ракети "Орешник" по Дніпру та Львову. Відтоді наша країна продовжує нарощувати військові спроможності, а ППО ворога залишається неефективною.

Тому удар справді можливий, але є важливий нюанс щодо самих ракет. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Павло Нарожний, зазначивши, що росіяни активно їх ховають.

Чи може Україна вдарити по "Капустиному Яру" та зупинити пуски "Орешників"?

Військовий експерт зауважив, що атака на полігон "Капустин Яр" можлива, адже останнім часом ми бачимо низку успішних ударів по різних стратегічних об’єктах Росії.

Мовиться про атаки дронів на НПЗ, які росіяни не можуть ніяк зупинити, на Москву, куди нещодавно залетів БпЛА, а також на аеродроми зі знищенням російських винищувачів Су-35, Су-57 (одні з найдорожчих літаків тактичного рівня, які є в Росії).

Однак самі пускові установки і ракети зберігаються глибоко під землею. Ми можемо уразити обслуговуючу інфраструктуру, яка є дуже важливою для запуску і для використання цих ракет. Тобто зупинити пуски, пошкодивши цю інфраструктуру, на жаль, не зможемо. Однак значно ускладнити (запуск ракети, – 24 Канал) можемо,

– пояснив він.

Нарожний пояснив, що "Орешник" – це твердопаливна балістична ракета середньої дальності. Оскільки паливо не рідинне, це означає, що обслуговувати її відносно просто. Однак водночас обслуговування і пуски – це дуже важливий етап.

Зверніть увагу! Внаслідок атаки на полігон "Капустин Яр" у лютому цього року вдалось пошкодити технічну споруду для обслуговування балістичних ракет середньої дальності, монтажного корпусу та складу МТЗ.

Які ракети потрібні для цієї атаки?

Військовий експерт зазначив, що найкраща зброя для атаки на цей полігон – це балістичні ракети. Їх ворогу збивати дуже складно, адже у Росії дефіцит систем для збиття такого виду озброєння. Ці ракети можуть збивати лише С-400 або С-500.

Президент Володимир Зеленський вже казав, що у нас є балістичні ракети, які ми застосовували на полі бою, але він не давав коментарі щодо цього. Також є коментарі головного конструктора Fire Point Дениса Штілермана, який розповідав про розробку та тестування балістичних ракет FP-7 і FP-9. Однак конкретних зразків немає.

Тому, крім балістичних ракет, можна також використати крилаті ракети,

– підкреслив він.

Водночас Нарожний додав, що повністю зупинити пуски "Орешника" неможливо навіть балістичними ракетами, адже це дуже складно.

Загроза пусків "Орешник": що відомо?

Офіцер управління батальйону "Нахтіґаль" з позивним "Майор Джміль" припустив, що Росія може завдати ядерного удару по Україні, використавши ракету "Орешник".

Раніше полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан зазначив, що 15 квітня росіяни підіймали в небо Ту-95 з авіабази "Оленья" та застосовували сотні БпЛА. На його думку, ці заходи можуть закінчитися пуском "Орешника".