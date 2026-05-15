Польща готує армію дронів: скільки тисяч цивільних пілотів можуть піти на фронт

Польща системно перебудовує свої збройні сили під реалії сучасної війни – FPV-дрони вже впроваджуються на рівні відділення, а цивільні оператори стають резервом для армії. Про це мовилося на панельній дискусії конференції Defence24 Days 2026, де зустрілись польські військові, британські офіцери та представники оборонної промисловості.

Досвід війни в Україні змусив Польщу кардинально переглянути підхід до безпілотних систем – тепер дрони планують інтегрувати в кожен підрозділ аж до батальйонного рівня. Паралельно країна шукає спосіб використати понад 411 тисяч зареєстрованих цивільних пілотів дронів у військових цілях, повідомляє польське видання Defence24.

Як Польща перетворює цивільних дронщиків на військову силу?

На конференції Defence24 Days 2026 генерал-бригадир Лукаш Анджевський-Попов підтвердив, що у польській армії відбулася принципова зміна ставлення до FPV-дронів і мультикоптерів класу "Баба Яга". За його словами, закупівля платформ відбувається "у дуже швидкому процесі", а суспільне прийняття напівавтономних систем безпосередньо впливає на військову доктрину.

Полковник Кшиштоф Тарновський розповів, що плани передбачають впровадження FPV-дронів уже на рівні відділення та формування цілих батальйонів безпілотних систем. Це продиктовано необхідністю контролювати "сіру зону" глибиною до 60–80 кілометрів.

Зверніть увагу! Торік для потреб лише навчання було закуплено близько 5 000 дронів, які розподілили між 186 підрозділами по всій країні.

Майор Матеуш Шимaньський розкрив деталь, яка має пряме відношення до цивільного потенціалу: при заповненні резюме військовослужбовці тепер зазначають наявність дронових ліцензій, і саме вони першочергово призначаються на посади операторів. Водночас він застеріг, що із 411 тисяч зареєстрованих в Управлінні цивільної авіації пілотів реально літати вміють далеко не всі – реєстрація на сайті ще не означає досвіду.

Цікавою виявилась британська філософія підготовки. Підполковник Метт Кео пояснив, що британська армія свідомо тренує солдатів на складних і недосконалих дронах:

Якщо оператори стануть експертами на важких машинах, то коли ми дамо їм Lamborghini серед дронів — їхні можливості будуть ще потужнішими.

За останні 12 місяців він закупив 15 000 дронів, а бюджет на це зріс із 2 мільйонів до понад 100 мільйонів фунтів стерлінгів.

Польська компанія UMO спільно з Інспекторатом безпілотних систем реалізує програму "Від нуля до героя" за участю українських інструкторів. За місячним курсом десятки операторів навчились знищувати броньовану техніку навіть за умов радіоелектронної боротьби, використовуючи дрони на оптоволоконному керуванні, радіозв'язку та через Starlink.

Окремо обговорювалась шкільна програма пілотування: наразі в ній беруть участь 16 старших шкіл по всій Польщі, проте у 2027 році після підсумкових змагань міністру оборони буде подана рекомендація щодо розширення ініціативи на понад 100 навчальних закладів, де у військових класах навчається близько 28 тисяч учнів.

Як використовується український досвід?

Польська ініціатива не є випадковою – вона вписується в ширшу стратегію країни щодо безпілотних систем. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск раніше оголосив про початок співпраці з Україною у створенні сучасної системи безпілотників для потреб польської армії, наголосивши, що саме українські напрацювання у сфері дронів сьогодні є одними з найефективніших у світі. Варшава розглядає Київ не як звичайного отримувача допомоги, а як повноцінного технологічного партнера.

Водночас досвід українських операторів дронів привертає увагу не лише союзників по НАТО, а й Сполучених Штатів. Пентагон направив своїх військових до України, щоб вивчити бойове застосування безпілотників у реальних умовах – у США визнають, що український досвід у війні дронів є критично важливим для сучасної армії, а отримані уроки планують оперативно впроваджувати у всі роди військ. Це підтверджує: підготовка операторів і тактика використання FPV-дронів, відпрацьована на полі бою, стає експортним продуктом України.