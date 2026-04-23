В чому слабкість реактивних дронів та чи атакуватимуть дрони-матки Україну
- Оптоволоконний зв’язок малоефективний для рухомих дронів через високий ризик обриву кабелю.
- Сучасні атаки дронів стають складнішими, використовуючи розподілені системи, де окремі дрони виконують різні функції.
Сценарій використання оптоволокна для дронів-"маток" виглядає технічно малореалістичним. Водночас сама загроза еволюціонує і стає складнішою через появу розподілених систем атак.
Оптоволоконний зв’язок ефективний лише у прив’язці до стаціонарної наземної станції. У випадку з рухомими дронами така система майже гарантовано призведе до обриву кабелю, пояснив 24 Каналу співзасновник Contra Drone Тимофій Юрков.
Дивіться також Війна РЕБ проти дронів: як народилася нова індустрія, що захищає українські міста від атак "Шахедів"
Чи стануть дрони-"матки" новим викликом для ППО?
За словами Юркова, головна проблема оптоволокна в повітряних системах – це синхронізація руху. Якщо кабель закріпити до дрона-"матки", який сам перебуває в русі, ризик його обриву наближається до 100%.
Такі дрони не можуть бути на оптоволокні, оскільки оптоволокно може бути прикріплене лише до наземної станції керування. Якщо кріпити його до дрона-"матки", то шанс на розрив майже 100%,
– пояснив він.
Втім, це не означає, що небезпека зменшується. Навпаки, сучасні атаки переходять до складніших архітектур: один дрон може виконувати роль носія, інший – ретранслятора сигналу, а ще кілька – безпосередньо ударних елементів. У такій системі навіть знищення "матки" не гарантує втрати контролю над усією групою.
Юрков наголошує, що українські розробники вже готуються до таких викликів – аналізують нові типи керування, працюють над перехоплювачами та вивчають поведінку подібних багаторівневих систем. Хоча це питання не найближчого часу, така еволюція є цілком реальною.
Зверніть увагу! Ще одна потенційна загроза – реактивні дрони. Попри їхню високу швидкість, вони мають вразливість: інерційна навігація працює менш точно, тому за умов ефективного глушіння зв’язку та навігації такі апарати можуть втрачати контроль і не досягати цілі.
Які ще виклики перед РЕБ в Україні?
- Глушіння GPS у містах є компромісом між безпекою та зручністю для цивільних, тоді як глушіння мобільного зв’язку потребує більш точного підходу.
- Противник здебільшого використовує mesh-мережі, тому широке глушіння мобільного зв’язку наразі не є пріоритетним, хоча така можливість може існувати.