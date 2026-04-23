Укр Рус
В чому слабкість реактивних дронів та чи атакуватимуть дрони-матки Україну
23 квітня, 08:36
3

В чому слабкість реактивних дронів та чи атакуватимуть дрони-матки Україну

Лев Шевченко
Основні тези
  • Оптоволоконний зв’язок малоефективний для рухомих дронів через високий ризик обриву кабелю.
  • Сучасні атаки дронів стають складнішими, використовуючи розподілені системи, де окремі дрони виконують різні функції.

Сценарій використання оптоволокна для дронів-"маток" виглядає технічно малореалістичним. Водночас сама загроза еволюціонує і стає складнішою через появу розподілених систем атак.

Оптоволоконний зв’язок ефективний лише у прив’язці до стаціонарної наземної станції. У випадку з рухомими дронами така система майже гарантовано призведе до обриву кабелю, пояснив 24 Каналу співзасновник Contra Drone Тимофій Юрков.

Чи стануть дрони-"матки" новим викликом для ППО?

За словами Юркова, головна проблема оптоволокна в повітряних системах – це синхронізація руху. Якщо кабель закріпити до дрона-"матки", який сам перебуває в русі, ризик його обриву наближається до 100%. 

Такі дрони не можуть бути на оптоволокні, оскільки оптоволокно може бути прикріплене лише до наземної станції керування. Якщо кріпити його до дрона-"матки", то шанс на розрив майже 100%, 
– пояснив він. 

Втім, це не означає, що небезпека зменшується. Навпаки, сучасні атаки переходять до складніших архітектур: один дрон може виконувати роль носія, інший – ретранслятора сигналу, а ще кілька – безпосередньо ударних елементів. У такій системі навіть знищення "матки" не гарантує втрати контролю над усією групою. 

Юрков наголошує, що українські розробники вже готуються до таких викликів – аналізують нові типи керування, працюють над перехоплювачами та вивчають поведінку подібних багаторівневих систем. Хоча це питання не найближчого часу, така еволюція є цілком реальною. 

Зверніть увагу! Ще одна потенційна загроза – реактивні дрони. Попри їхню високу швидкість, вони мають вразливість: інерційна навігація працює менш точно, тому за умов ефективного глушіння зв’язку та навігації такі апарати можуть втрачати контроль і не досягати цілі.

Які ще виклики перед РЕБ в Україні?

  • Глушіння GPS у містах є компромісом між безпекою та зручністю для цивільних, тоді як глушіння мобільного зв’язку потребує більш точного підходу.
  • Противник здебільшого використовує mesh-мережі, тому широке глушіння мобільного зв’язку наразі не є пріоритетним, хоча така можливість може існувати.
     