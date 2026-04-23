Експерт з РЕБ пояснив, чому в Україні глушать GPS, але не мобільний зв’язок

Глушіння GPS у містах є компромісом між безпекою та зручністю для цивільних, пояснює співзасновник Contra Drone Тимофій Юрков. Водночас, за його словами, технічно Україна вже може впливати і на мобільний зв’язок, але таке рішення значно складніше й делікатніше.

Сучасні засоби дозволяють визначати, якими каналами керуються ворожі дрони – мобільними мережами або іншими типами зв’язку, зокрема mesh-мережами. Відповідно, існують і інструменти для їх придушення, однак у випадку російських "Шахедів" масове глушіння мобільного зв’язку зараз не має практичного сенсу, зазначив у інтервʼю 24 Каналу співзасновник компанії з виробництва засобів захисту для військових Contra Drone Тимофій Юрков.

Дивіться також Війна РЕБ проти дронів: як народилася нова індустрія, що захищає українські міста від атак "Шахедів"

Чи можна глушити мобільний зв’язок точково, не паралізуючи місто?

Тимофій Юрков підкреслює, що ключове питання полягає не лише в самій можливості придушення сигналу, а в правильних алгоритмах його застосування. Якщо йдеться про мобільний зв’язок, то таке втручання має бути локальним, контрольованим і ситуативним, щоб не зупинити роботу екстрених служб.

На відміну від GPS, який нині приглушується досить широко, мобільний зв’язок потребує значно більш "хірургічного" підходу. За словами співзасновника ContraDrone, технічні рішення для такого сценарію можуть уже існувати, але вони не є публічними.

Є засоби, які можуть визначати, яким зв’язком користується шахед... І є засоби, які здатні давити мобільний зв’язок. Але зараз "Шахеди" користуються ним по мінімуму,

– зазначив Юрков.

Він додав, що нині противник здебільшого робить ставку на mesh-мережі, а не на SIM-карти чи мобільний інтернет. Саме тому, на його думку, широке глушіння мобільного зв’язку наразі не є пріоритетним інструментом, хоча така опція в арсеналі вже може існувати.

Що ще відомо про РЕБ у Києві та Україні?