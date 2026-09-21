Вже у 2027 році: Росія готується випустити по Україні до 14 тисяч нових ракет, – ЗМІ

Росія планує суттєво збільшити виробництво нового озброєння "Дань-Т". До кінця 2026 року можуть виготовити близько 2 тисяч таких ракет, а наступного року – до 14 тисяч.

Про це повідомляє "РБК-Україна" із посиланням на джерела.

Що відомо про ракету "Дань-Т", яка загрожує Україні?

"Дань-Т" запускають із літаків або гелікоптерів.

Ракета має реактивний двигун, може долати сотні кілометрів і після запуску самостійно рухається до визначеної цілі.

У "Ростеху" заявляють, що боєприпас також має спеціальний режим польоту, який може ускладнювати його виявлення та перехоплення.

За словами співрозмовників видання, основною проблемою може стати саме кількість таких ракет.

Якщо Росія зможе налагодити їх масове виробництво, вони створять додаткове навантаження на українську ППО разом із "Шахедами", крилатими та балістичними ракетами.

"Дань-Т" – не єдина нова російська розробка, яку розглядають як потенційну загрозу.

Серед іншого військові звертають увагу на реактивний безпілотник S8000 "Бандероль".

Водночас Україна входить в осінньо-зимовий період із нестачею ракет-перехоплювачів, зокрема PAC-3, які використовують для боротьби з балістичними цілями.

Росія також збільшує частку турбореактивних дронів у своїх атаках. За даними джерел, із кінця серпня вони становлять близько 50 – 60% ударних безпілотників, а до листопада Росія планує довести цей показник до 80%.

Нагадаємо, раніше радник президента Сергій Бескрестнов заявляв, що Росія готує новий тип недорогих крилатих ракет, які можуть стати наступною загрозою після реактивних "Шахедів".

За його словами, ворог вже замовив велику кількість таких ракет і може почати їх масово застосовувати приблизно через 5 – 6 місяців.

Ці ракети здатні летіти на низькій висоті, маневрувати та розвивати швидкість до 750 кілометрів на годину. Серед нових розробок Бескрестнов назвав "Бандероль", "Дань-Т", "Дань-М" і "Гербера-5".