Україна створила middle strike-дрон "Бегемот" для ударів по глибокому тилу

Український оборонний сектор представив новий ударний безпілотник "Бегемот", який належить до класу middle strike-дронів. Його заявлена дальність дії сягає до 300 кілометрів.

Розробники вже підтверджують, що дрон не лише пройшов випробування, а й застосовується у бойових умовах. Про це пише "Мілітарний".

Що відомо про новий дрон?

В Україні презентували новий шахедоподібний ударний безпілотник "Бегемот", який здатен уражати цілі на відстані до 300 кілометрів і несе одразу дві бойові частини. Розробка належить компаніям GLEFA та Culver Aerospace і була представлена під час заходу "Дикі дрони".

Як зазначають розробники, "Бегемот" належить до класу middle strike-дронів і призначений для ураження цілей на оперативній глибині.

Безпілотник має розмах крил 2,28 метра, довжину 2,2 метра та висоту 0,5 метра, що робить його відносно компактним для свого класу. Особливістю дрона є бойове навантаження, яке складається з двох різних типів боєприпасів. У носовій частині розміщена осколково-фугасна бойова частина масою 40 кілограмів, а позаду – термобарична вагою 35 кілограмів, що дозволяє комбіновано уражати як укріплені, так і живі цілі.

Дрон "Бегемот" / Фото "Мілітарний"

Розробники підкреслюють, що "Бегемот" може виконувати місії в автономному, напівавтоматичному та FPV-режимах керування. Це дає змогу адаптувати його до різних сценаріїв бойового застосування та рівня протидії систем ППО.

Дрон уже запущено в серійне виробництво, і його використовують Сили оборони України,

– йдеться у повідомленні розробників.

Однією з ключових переваг безпілотника є здатність летіти на малих висотах, що ускладнює його виявлення та перехоплення засобами протиповітряної оборони противника. Це робить його ефективним інструментом для ураження логістичних і військових об’єктів у тилу.

Що ще відомо про новітню зброю України?

Україна наблизилася до впровадження власної лазерної системи протиповітряної оборони під назвою "Тризуб", яка вже пройшла фінальний етап випробувань. Розробку веде українська компанія Celebra Tech, і, за даними ЗМІ, країна може стати другою у світі після Ізраїлю з фактично інтегрованою лазерною ППО.

Система вже встановлена на мобільну причіпну платформу та готується до демонстрації після тестів у наближених до бойових умовах. Розробники заявляють, що "Тризуб" здатний знищувати FPV-дрони на відстані до 800 – 900 метрів, а розвідувальні БпЛА – до 1,5 кілометра шляхом ураження їхньої оптики та електроніки.

Окремо зазначається, що система потенційно може працювати й проти ударних дронів типу "Шахед" на дистанції до 5 кілометрів, однак ці характеристики ще проходять перевірку. Комплекс оснащений радаром виявлення та автоматизованою системою наведення з елементами штучного інтелекту.

Головною перевагою лазерної ППО є надзвичайно низька вартість перехоплення – фактично це витрати лише на електроенергію, що робить технологію особливо ефективною проти масових атак дешевих дронів. Водночас експерти наголошують, що "Тризуб" не замінить класичні системи ППО, такі як Patriot чи NASAMS, які залишаються необхідними для перехоплення ракет.