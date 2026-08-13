Російські окупанти застосували новий дрон-камікадзе з двома протитанковими мінами, – "Флеш"

Російські окупаційні війська почали застосовувати новий дрон-камікадзе раніше невідомого типу. Такий БпЛА несе одразу дві протитанкові міни.

Про це заявив радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов, передає "Мілітарний".

Що відомо про новий дрон, який почали використовувати росіяни?

Новий безпілотник за своїм зовнішнім виглядом нагадує дрони сімейства "Молнія". Конструкція апарата має фюзеляж, сформований з двох паралельних балок, а в його центральній частині розташовано апаратний відсік із акумуляторною батареєю.

Фахівці зазначають, що конструкція безпілотника відрізняється суттєво збільшеними розмірами несучого крила та хвостового оперення. На думку експертів, таке технічне рішення впроваджене задля збільшення підйомної сили, дальності польоту та тривалості планерування у повітрі.

На кожному боці крила встановлено по одному електродвигуну невідомого типу, які забезпечують тягу під час виконання бойового завдання. Головною особливістю цієї моделі є її бойове оснащення: у носовій частині безпілотника розміщено дві протитанкові міни, найімовірніше, типу ТМ-62.

Подібне компонування озброєння фахівці раніше вже фіксували на російських дронах "Молнія-2". Щоб уникнути зміщення центру мас уперед та втрати стабільності в польоті, у задній частині фюзеляжу росіяни встановили спеціальний елемент, який виконує роль противаги бойовій частині. Повідомляється, що такі БпЛА вже помічали під час польоту в напрямку Снігурівки.

Паралельно з появою нових ворожих розробок український оборонно-промисловий комплекс створює ефективні засоби протидії. Зокрема, Збройні Сили України отримають новий спеціалізований перехоплювач TAF Kolibri-i10, призначений для збиття російських БПЛА типу "Молнія", "Орлан" та Zala.

Виробник TAF Industries створив цей апарат на основі досвіду застосування FPV-дрона Kolibri 10, розробивши повністю нову конструкцію для перехоплення крилатих безпілотників ворога. Замовити новинку вже можна через систему DOT-Chain Defence. Водночас авіаційний експерт Костянтин Криволап звернув увагу на те, що Росія прагне замінити стандартні безпілотники "Шахед" на реактивні модифікації, намагаючись зробити їх основною платформою для подальшого розвитку.

Нагадаємо, українські військові вперше застосували на полі бою нову "сумчасту" тактику, коли важкий безпілотник доставляє наземний роботизований комплекс безпосередньо до району виконання завдання. Під час однієї з операцій дрон переніс робот ARK-1 у тил російських військ, після чого він самостійно продовжив виконання завдання.

Такий підхід дозволяє збільшити дальність роботи роботизованих систем, зменшити ризики для військових і використовувати наземних роботів у небезпечних районах без безпосередньої присутності людей. Україна також уже випробовувала подібну концепцію з FPV-дронами та морськими безпілотниками.