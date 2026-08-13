Об этом заявил советник президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей "Флэш" Бескрестнов, сообщает "Милитарный".

Что известно о новом дроне, который начали использовать россияне?

Новый беспилотник по своему внешнему виду напоминает дроны семейства "Молния". Конструкция аппарата имеет фюзеляж, сформированный из двух параллельных балок, а в его центральной части расположен аппаратный отсек с аккумуляторной батареей.

Эксперты отмечают, что конструкция беспилотника отличается значительно увеличенными размерами несущего крыла и хвостового оперения. По мнению экспертов, таке техническое решение было принято для увеличения подъемной силы, дальности полета и продолжительности планирования в воздухе.

На каждой стороне крыла установлен по одному электродвигателю неизвестного типа, которые обеспечивают тягу при выполнении боевой задачи. Главной особенностью этой модели является ее боевое вооружение: в носовой части беспилотника размещены две противотанковые мины, скорее всего, типа ТМ-62.

Подобную компоновку вооружения специалисты ранее уже фиксировали на российских дронах "Молния-2". Чтобы избежать смещения центра масс вперед и потери устойчивости в полете, в задней части фюзеляжа россияне установили специальный элемент, выполняющий роль противовеса боевой части. Сообщается, что такие БПЛА уже замечали во время полета в направлении Снигуровки.

Параллельно с появлением новых вражеских разработок украинский оборонно-промышленный комплекс создает эффективные средства противодействия. В частности, Вооруженные Силы Украины получат новый специализированный перехватчик TAF Kolibri-i10, предназначенный для сбивания российских БПЛА типа "Молния", "Орлан" и Zala.

Производитель TAF Industries создал этот аппарат на основе опыта применения FPV-дрона Kolibri 10, разработав полностью новую конструкцию для перехвата крылатых беспилотников противника. Заказать новинку уже можно через систему DOT-Chain Defence. В то же время авиационный эксперт Константин Криволап обратил внимание на то, что Россия стремится заменить стандартные беспилотники "Шахед" на реактивные модификации, пытаясь сделать их основной платформой для дальнейшего развития.

Напомним, украинские военные впервые применили на поле боя новую "сумчатую" тактику, когда тяжелый беспилотник доставляет наземный роботизированный комплекс непосредственно в район выполнения задачи. Во время одной из операций дрон доставил робота ARK-1 в тыл российских войск, после чего тот самостоятельно продолжил выполнение задания.

Такой подход позволяет увеличить дальность работы роботизированных систем, снизить риски для военных и использовать наземных роботов в опасных районах без непосредственного присутствия людей. Украина также уже испытывала подобную концепцию с FPV-дронами и морскими беспилотниками.