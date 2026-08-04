Такой подход получил название "сумчатой" тактики, пишет Forbes.

Что известно о новой тактике с дронами-носителями?

Во время операции тяжелый беспилотник выполнил роль своеобразного "воздушного транспорта" – он перенес наземный роботизированный комплекс ARK-1 в район, расположенный глубоко в тылу российских войск. После доставки робот получил возможность самостоятельно выполнять боевую задачу без необходимости привлечения военных в опасный участок.

Именно этот принцип и стал основой новой тактики, которую назвали "сумчатой". Название происходит от аналогии с сумчатыми животными, которые переносят своих детенышей: в военном смысле один беспилотник доставляет другой аппарат или роботизированную систему ближе к цели.

Идея использования одного дрона для транспортировки другого существовала уже давно. Однако именно Украина первой начала применять подобную концепцию в реальных боевых условиях.

Подобный принцип украинские военные уже используют с FPV-дронами. Большие беспилотники могут доставлять более мелкие аппараты ближе к району поражения, после чего те самостоятельно выполняют боевую задачу. Это позволяет увеличить дальность применения беспилотных систем, снизить риски для операторов и быстрее реагировать на изменения ситуации на поле боя.

Украина также экспериментировала с подобной концепцией на морском направлении. В ходе операций с использованием беспилотных морских платформ украинские военные опробовали доставку наземного робота на побережье. Беспилотный катер смог транспортировать гусеничный роботизированный комплекс с дистанционно управляемым вооружением, после чего машина могла передвигаться по территории самостоятельно.

Такий формат дозволяє використовувати роботів для розвідки, пошуку цілей або виконання небезпечних завдань у районах, де пребування людей сопряжено з ризиком.

Идеи использования дронов для доставки роботов разрабатывались и в других странах. В частности, в США еще в начале 2000-х годов тестировали подобные системы в рамках нескольких военных программ.

Американские военные испытывали технологии, при которых беспилотники могли переносить роботизированные платформы для разведки или выполнения специальных задач. Однако эти разработки не стали полноценным боевым инструментом. Украина, располагая значительно меньшими ресурсами, смогла адаптировать подобную концепцию к реальным условиям войны и использовать ее непосредственно на поле боя.

Между тем россияне используют захваченные украинские беспилотники для собственных операций. Оккупанты могли получать украинские БПЛА после вынужденных посадок из-за действий РЭБ или технических неисправностей, а затем ремонтировать и перепрограммировать их.

Советник президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей "Флэш" Бескрестнов заявил, что Россия систематически собирает уцелевшие украинские дроны и готовит их для будущих провокаций. Такие беспилотники могут применяться в операциях "под чужим флагом", чтобы создать ложное впечатление о причастности Украины к атакам на территории европейских государств.

Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш также предупреждал, что Россия может использовать захваченные украинские БПЛА для дестабилизации ситуации в Польше и других странах НАТО.