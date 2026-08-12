Про завершення кодифікації повідомила TAF Industries. Новий перехоплювач розвиває швидкість понад 200 кілометрів на годину, може працювати на висоті до 3 кілометрів і перебувати у повітрі понад 20 хвилин.

Все почалося зі звичайного Kolibri 10

Ідея нового перехоплювача з'явилася після того, як FPV-дрони Kolibri 10 почали використовувати проти російських безпілотників літакового типу.

Такий сценарій виявився достатньо ефективним, щоб у TAF Industries вирішили створити під нього окрему платформу. Виробник змінив конструкцію, посилив раму, встановив потужніші двигуни та швидкісні пропелери, а також доопрацював аеродинаміку.

"Це приклад того, як технологічна необхідність швидко пройшла шлях від тестування до серійного виробництва завдяки постійній взаємодії з військовими Сил оборони та гнучкості наших інженерів-розробників", - розповів CEO TAF Industries Володимир Зіновський.

За його словами, польові випробування вже підтвердили можливості перехоплювача, тому компанія перейшла до його масштабування.

При цьому сама концепція Kolibri вже має практичну історію. Раніше Мілітарі 24 розповідав, як FPV-дрон Kolibri перехопив російський "Орлан" на висоті 3 285 метрів.

Понад 200 км/год проти російських розвідників

Основними цілями Kolibri-i10 у TAF Industries називають російські безпілотники "Орлан", ZALA та "Молнія".

Новий перехоплювач розвиває швидкість понад 200 кілометрів на годину. Заявлена максимальна висота польоту становить до 3 кілометрів, тривалість перебування у повітрі - понад 20 хвилин, а максимальна дальність польоту - до 25 кілометрів. Ці характеристики також наводить сам виробник.

Передбачені денна та нічна версії камери. Керування залишається ручним, тобто оператор контролює перехоплювач під час польоту та зближення з ціллю.

У TAF також заявляють, що канал керування адаптований до роботи в умовах активної радіоелектронної боротьби.

Перехоплювачі стають окремим класом українських дронів

Kolibri-i10 з'являється на тлі швидкого розвитку в Україні спеціалізованих безпілотників, головне завдання яких - збивати інші дрони.

При цьому виробники рухаються різними шляхами. Одні роблять ставку на швидкість, інші на тривалість перебування у повітрі, автономне наведення або можливість повторного використання.

Наприклад, Мілітарі 24 вже розповідав про український дрон-перехоплювач "Змій", який також створювали насамперед для боротьби з російськими розвідувальними БпЛА.

Це показує ширший тренд. Перехоплення дронів поступово перестає бути імпровізованим застосуванням звичайних FPV. Під це завдання створюються окремі серійні платформи.

Kolibri-i10 поки залишається ручним

Відрізняються і підходи до наведення.

У Kolibri-i10 фінальний контроль залишається за оператором. Це відрізняє його від частини нових українських систем, де виробники намагаються автоматизувати супроводження цілі та останню фазу перехоплення.

Наприклад, Мілітарі 24 писав, як українська ZIRKA продемонструвала автоматизоване перехоплення швидкісного БпЛА.

Таким чином, українська протидронова ППО зараз розвивається одразу за кількома напрямами. Частина систем залишається максимально простою та керованою оператором, тоді як інші поступово отримують комп'ютерний зір та автоматизоване наведення.

Від польової ідеї до серійного виробу

Історія Kolibri-i10 добре показує характерний для українського defense-tech шлях розвитку.

Спочатку військові почали використовувати вже наявний FPV-дрон у новій ролі. Після практичної перевірки виробник не просто доопрацював стару модель, а створив під це завдання окремий апарат.

Тепер Kolibri-i10 пройшов кодифікацію, а TAF Industries заявляє про початок його масштабування. Тобто експеримент із перехопленням російських "крил" звичайними FPV фактично перетворився на окремий напрям серійних українських безпілотників.