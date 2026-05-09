На фронті вперше засвітилися далекобійні дрони Anubis зі ШІ

Українські Сили безпілотних систем уперше продемонстрували застосування нового далекобійного ударного дрона Anubis. Він належить до класу middle strike та поєднує автономність, стійкість до РЕБ і потужну бойову частину.

Про це повідомляє Defence Express.

Що відомо про дрон Anubis?

Кадри з використанням цього БПЛА оприлюднив командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді у відеодобірці бойової роботи 414-ї окремої бригади "Птахи Мадяра". Один із моментів – удар по російському пункту управління дронами в Запорізькій області в ніч проти 7 травня.

Хоч офіційного підтвердження назви безпілотника не було, аналітики змогли ідентифікувати його за характерним інтерфейсом із функціями автоматичного захоплення цілі. Подібні елементи раніше демонструвала американська компанія Auterion у матеріалах про ударний дрон Artemis ALM-20. Також увагу привернула форма апарата, яка нагадує "Шахед".

Україна використала дрон Anubis (на 2:44)

Відомо, що Anubis виробляє спільне американсько-німецько-українське підприємство Auterion Airlogix Joint Venture GmbH. У квітні компанія повідомляла про контракт на постачання Україні тисяч важких дронів зі штучним інтелектом за підтримки уряду Німеччини.

Однією з головних переваг Anubis є високий рівень автономності. Завдяки системі Skynode N безпілотник здатен самостійно донаводитися на ціль після підтвердження оператором, а також орієнтуватися без GPS через візуальну навігацію.

Це значно підвищує стійкість дрона до засобів радіоелектронної боротьби. Додатково апарат оснащений супутниковим зв’язком Starlink, що забезпечує захищене управління на великій дистанції без типових обмежень радіоканалів.

Інформація про оснащення Starlink з’явилася, зокрема, після того, як росіяни показали уламки одного зі збитих безпілотників у тимчасово окупованому Донецьку.

За попередніми даними, Anubis має осколково-фугасну бойову частину з приблизно 30 кілограмами вибухової речовини, що означає приблизну вагу всієї бойової частини, разом із корпусом та уражаючими елементами у близько 45 кілограмів.

Експерти вважають, що новий дрон поєднує одразу кілька ключових характеристик сучасного ударного БПЛА – автономність на базі ШІ, високу захищеність від РЕБ та достатню потужність для ураження широкого спектра цілей. Водночас відкритими залишаються питання вартості виробництва та темпів серійного випуску таких систем.

