Дрони-матки та ждуни-закладки: експерт пояснив реальну загрозу та як з нею боротися

Матка скидає ударний FPV просто на узбіччя – і той тихо чекає на першу ціль. Звучить моторошно, але експерт каже, що саме цей сценарій поки що піддається глушінню, і ось чому.

Загроза дронів-ждунів активно обговорюється на фронті, проте не всі її різновиди однаково небезпечні. Співзасновник компанії Contra-Drone Тимофій Юрков у коментарі 24 Каналу детально розібрав, які схеми застосування ждунів реально ефективні, а які залишаються маргінальним інструментом противника.

Чи справді дрон-матка – нездоланна загроза, чи РЕБ все ще здатний зупинити удар?

Дрон-матка – це великий апарат літакового типу або квадрокоптер, що виконує роль ретранслятора між наземною станцією й ударним безпілотником. Її головна перевага – ударний дрон уже перебуває в зоні реагування на нашій підконтрольній території й не витрачає час і заряд на подолання лінії зіткнення. За словами Юркова, від моменту виявлення цілі до удару минає буквально хвилина-півтори. Однак тут є принципове обмеження.

Засіб РЕБ так само заглушить такий дрон, як і будь-який інший. Матки не мають можливості скидати БПЛА на оптоволокні. Машина з купольним РЕБом під'їжджає ближче – і БПЛА навіть не злітає, бо він заглушений,

– пояснює Юрков.

Закладки на дорозі. Окремо експерт виділяє схему дронів-закладок: їх залишають на узбіччі або вручну диверсанти, або скидають матки. Такий дрон чекає на ціль і атакує або одразу, або підпускає машину ближче. Але і ця схема працює виключно на радіоканалі – а значить, так само піддається глушінню. Юрков вважає її загалом малоефективною і маргінальною за часткою застосування.

Оптика vs радіо. Загальна тенденція однозначна: ворог масово переходить з радіоканалу на оптоволокно. Якщо дрон на радіокеруванні стоїть на землі без ретранслятора в небі, він фізично не може працювати – немає радіогоризонту. Оптика знімає це обмеження, і саме тому вона домінує в нинішньому арсеналі ждунів.

Та й оптоволокно не ідеальне. Навіть найнебезпечніші оптоволоконні ждуни мають вразливість: кабель легко рветься. Сильний вітер або природні перешкоди на маршруті здатні знищити дрон без жодного втручання з українського боку. Це не знімає загрози, але дає розуміння, що у противника немає абсолютної зброї – є гонка технологій, яка триває.

Що ще треба знати про дрони-матки?

У квітні 2026 року міністерство оборони України вперше впровадило в армії універсальну наземну станцію для оптоволоконних дронів, усунувши проблему "зоопарку" рішень, коли оператори були змушені виходити на позиції з трьома-п'ятьма різними пристроями керування від різних виробників.

Окремою проблемою залишається архітектура атак із повітряних маток: оптоволокно фізично не може використовуватися на дроні, що сам перебуває в русі, – через синхронізацію руху ризик обриву кабелю наближається до 100%.