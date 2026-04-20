Міноборони вперше впроваджує у війську універсальну наземну станцію для оптоволоконних дронів
- Міноборони України впроваджує універсальну наземну станцію для оптоволоконних дронів, щоб зменшити різноманітність рішень і підвищити ефективність.
- Цього тижня нові станції будуть передані підрозділам для бойового тестування, з подальшими планами на цифрові системи керування.
Міністерство оборони вперше впроваджує в українському війську універсальну наземну станцію для оптоволоконних дронів. Таким чином вдається прибирати "зоопарк" рішень.
Про це розповів Міністр оборони України Михайло Федоров.
Які нові рішення для дронів на оптоволокні впроваджує Міноборони?
Михайло Федоров зазначив, що наразі дрони на оптоволокні – один із ключових елементів ураження ворога. Вони працюють під дією РЕБів і допомагають знищувати цілі на дистанціях, де інші рішення втрачають ефективність.
Проте для кожного оператора, який працює з оптоволоконними дронами, є проблема – "зоопарк" наземних станцій керування для запуску БпЛА. На фронті одночасно працюють десятки різних рішень, створених різними виробниками. Саме тому під час заходу на позиції оператори змушені брати із собою 3 – 5 різних зразків,
– написав міністр оборони.
Він пояснив, що цей "зоопарк" створює зайве навантаження й зменшує час на виконання бойових завдань.
"Над вирішенням цієї критичної для фронту проблеми разом із виробниками кілька місяців працював радник з ефективності БпЛА Сергій Стерненко. Це один із його проєктів у межах Міністерства оборони", – зауважив Федоров.
Глава Міноборони пояснив, що нині є два типи наземних станцій для оптоволоконних дронів – аналогові та цифрові. Найпоширеніші – аналогові, і саме на них зараз тримається основна робота підрозділів.
Сьогодні вже сформовані єдині технічні вимоги до аналогових наземних станцій, і маємо прототип, максимально наближений до серійного виробництва. Цього тижня передаємо станції в підрозділи для бойового тестування,
– зауважив Михайло Федоров.
Наступний етап, за словами міністра, – цифрові системи керування на оптоволокні та масштабування єдиного уніфікованого рішення по всій лінії фронту.
"Наша мета – сформувати єдину уніфіковану наземну станцію, яка замінює кілька різних рішень і прибирає зайву складність у роботі підрозділів. За завданням президента знищуємо ворога в усіх доменах: на землі, в повітрі та в економіці. Для цього системно прибираємо бар'єри та даємо військовим інструменти, що працюють на результат", – резюмував очільник Міноборони.
Які ще інноваційні рішення у дронах втілює Україна?
В Силах безпілотних систем розповіли, що українським військовим вдалося вперше перехопити ворожий "Шахед" дроном, запущеним із надводної платформи. Операцію виконали оператори дивізіону безпілотних надводних комплексів у складі 412-ї бригади Nemesis.
Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук припустив в етері 24 Каналу, що українські дрони FP-1 могли вдосконалити. Наразі ці БпЛА демонструють можливість маневрувати в повітрі та ухилятися від ворожого вогню.
У розмові з 24 Каналом міністр оборони Михайло Федоров також зазначав, що штучний інтелект стане одним із головних драйверів технологічних рішень на полі бою. Серед застосувань ШІ – автономні вогневі точки, наземні роботизовані комплекси та рій дронів.