Лазери проти оптоволокна: Україна знайшла оригінальне рішення проти дронів-ждунів

В мережі з'явились кадри з дрона-ждуна, який був розміщений на дорозі, здійснював зйомку, а потім в нього зник сигнал. Це сталося після появи засобу протидії, який ймовірно застосував лазерний промінь. Ним він прочісував шлях і спалював по ньому нитки оптоволокна російських БпЛА.

Авіаексперт, офіцер Повітряних сил у резерві та директор з розвитку оборонного підприємства Анатолій Храпчинський в етері 24 Каналу, коментуючи ці кадри, констатував, що сьогодні в України є інструменти, які дозволяють здійснювати такі дії.

Протидія дронам-ждунам: Україна відпрацьовує варіанти

Україна ймовірно почала застосувати лазерний промінь для протидії БпЛА на оптоволокні. Після дії лазера сигнал у таких дронів-ждунів, які зокрема противник розміщує на дорогах, через які здійснюється логістика українських оборонців, зникає і вони стають недієздатними.

Є цікаві рішення, їх намагаються реалізувати. Потрібна якісна енергетика, добре відпрацьовані можливості,

– озвучив Храпчинський.

Він зазначив, що в цьому напрямку тривалий час проводяться розробки. Українські фахівці шукають рішення, аби позбавити противника змоги використовувати дрони на оптоволокні в режимі очікування або шляхів підльоту.

Якщо дивитися на застосування оптоволоконних БпЛА, то використовуються ті самі коридори для прольоту. Це зараз буде змушувати ворога шукати рішення, як облітати такі засоби протидії,

– прогнозує Храпчинський.

До відома! На Харківщині здійснюється активна робота з встановлення антидронових сіток. Наприкінці лютого до Харкова дістався російський дрон на оптоволокні, він прямував за автівкою. Аби убезпечитися, околиці міста обшивають спеціальними сітками. А в Ізюмі облаштовують "антидронові коридори".

Дрони на оптоволокні: як їм можна перешкоджати?