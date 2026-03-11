Лазери проти оптоволокна: Україна знайшла оригінальне рішення проти дронів-ждунів
- Україна ймовірно почала використовувати лазерний промінь для нейтралізації дронів на оптоволокні.
- Авіаексперт Анатолій Храпчинський зазначив, що Україні вдалося розробити інструменти для протидії таким БпЛА, змушуючи противника шукати нові рішення для обходу.
В мережі з'явились кадри з дрона-ждуна, який був розміщений на дорозі, здійснював зйомку, а потім в нього зник сигнал. Це сталося після появи засобу протидії, який ймовірно застосував лазерний промінь. Ним він прочісував шлях і спалював по ньому нитки оптоволокна російських БпЛА.
Авіаексперт, офіцер Повітряних сил у резерві та директор з розвитку оборонного підприємства Анатолій Храпчинський в етері 24 Каналу, коментуючи ці кадри, констатував, що сьогодні в України є інструменти, які дозволяють здійснювати такі дії.
Протидія дронам-ждунам: Україна відпрацьовує варіанти
Україна ймовірно почала застосувати лазерний промінь для протидії БпЛА на оптоволокні. Після дії лазера сигнал у таких дронів-ждунів, які зокрема противник розміщує на дорогах, через які здійснюється логістика українських оборонців, зникає і вони стають недієздатними.
Є цікаві рішення, їх намагаються реалізувати. Потрібна якісна енергетика, добре відпрацьовані можливості,
– озвучив Храпчинський.
Він зазначив, що в цьому напрямку тривалий час проводяться розробки. Українські фахівці шукають рішення, аби позбавити противника змоги використовувати дрони на оптоволокні в режимі очікування або шляхів підльоту.
Якщо дивитися на застосування оптоволоконних БпЛА, то використовуються ті самі коридори для прольоту. Це зараз буде змушувати ворога шукати рішення, як облітати такі засоби протидії,
– прогнозує Храпчинський.
До відома! На Харківщині здійснюється активна робота з встановлення антидронових сіток. Наприкінці лютого до Харкова дістався російський дрон на оптоволокні, він прямував за автівкою. Аби убезпечитися, околиці міста обшивають спеціальними сітками. А в Ізюмі облаштовують "антидронові коридори".
Дрони на оптоволокні: як їм можна перешкоджати?
- Військовий аналітик BILD Юліан Рьопке зазначив, що сьогодні Україна, аби вберегтися від російських оптоволоконних БпЛА, використовує антидронові сітки, укриття. Він пояснив, що для протидії таким безпілотникам можна застосовувати електромагнітні імпульси, проте додав, що ще не відпрацьовані повною мірою навички роботи в цьому напрямку.
- Командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр Юрій Федоренко зауважив на тому, що ключова проблема оптоволоконних дронів полягає у тому, що на них не впливають засоби РЕБ. Тож протидіяти їм складно, однак ці БпЛА мають обмежену маневровість. Він зазначив, що врятуватися від таких безпілотників все ж можна, якщо вдало маскувати позиції чи збивати їх стрілецькою зброєю.