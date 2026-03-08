Військовий аналітик BILD Юліан Рьопке розповів 24 Каналу, що є відеопідтвердження, як росіяни використовують дрони на оптоволокні. Противник значно масштабував свої можливості.

Як боротись із російськими дронами?

Юліан Рьопке зазначив, що оптоволокно, яким росіяни вдосконалюють свої дрони, виготовляють китайці. Їхня довжина сягає 10 – 30 кілометрів.

Я бачив заяви українських офіцерів, що деякі російські дрони (на оптоволокні – 24 Канал) мають дальність 65 кілометрів. Тому зовсім не дивно, що Росія використовуватиме багато таких безпілотників,

– сказав він.

Військовий аналітик BILD зазначив, що для протидії російським безпілотником на оптоволокні можна застосовувати електромагнітні імпульси. Однак навички роботи з такими механізмами ще не досконалі.

Українським військовим, ймовірно, ще доведеться докласти багато зусиль, щоб покращити свої можливості відбиття подібних атак.

Важливо! 25 лютого 2026 року російські війська вперше атакували Харків FPV-дроном на оптоволокні. Безпілотник влучив у дерево в Київському районі Харкова, постраждалих, на щастя, немає. Правоохоронці відкрили провадження за фактом воєнного злочину. Фахівці попереджають, що такі дрони становлять нову технологічну загрозу.

Юліан Рьопке зазначив, що зараз, аби протидіяти російським дронам на оптоволокні Україна використовує сітки, укриття та тунелі.

Це лише один зі способів реагувати на загрози. На щастя, ці безпілотники поки дуже маленькі, тому сітка може їх зупинити, але потім її доведеться ремонтувати, бо там залишиться дірка,

– зазначив він.

Відомо, що росіяни часто використовують тактику, коли один дрони на оптоволокні пробиває сітку, а другий проходить через цей отвір. Це дуже небезпечний.

Рьопке наголосив, що дуже важливо, аби в України з'явилася ефективна протидія російським безпілотникам – щось, крім сіток.

Дрони на оптоволокні: що відомо?