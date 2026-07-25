США вперше збили "Шахед" дроном-перехоплювачем, випробуваним в Україні, – BI

США під час війни з Іраном активно використовують безпілотники-перехоплювачі в боротьбі проти "Шахедів". Нещодавно американським військовим вперше вдалось застосувати в бойових умовах Merops.

Ці дрони-перехоплювачі проявили свою ефективність в Україні. Про це повідомив Business insider.

Що відомо про застосування Merops?

Цього тижня військові США в Кувейті зафіксували мінімум один перехоплений іранський безпілотник "Шахед". Про це повідомив американський чиновник на умовах анонімності.

Він розповів, що з моменту відновлення бойових дій на Близькому Сході американцям вдалось перехопили десятки іранських ракет та безпілотників. Попри це, щонайменше четверо американських військовослужбовців загинули, а майже 100 зазнали поранень.

Вашингтон розгорнув систему Merops на Близькому Сході на початку війни в Ірані. Американці навчались її використовувати протягом кількох тижнів. Система складається з:

радара;

пускової установки;

наземної системи керування;

та перехоплювача.

Управління останнім відбувається за допомогою контролерів Xbox. Завдяки використанню ШІ, його перевагою є стійкість до засобів РЕБ. Також він може розвивати швидкість до 280 кілометрів на годину.

Ще одним плюсом Meops є ціна – близько 15 тисяч доларів. Цей засіб дешевший за багато інших систем боротьби з дронами, які має у своєму арсеналі Пентагон. Він може допомогти США збивати "Шахеди", не витрачаючи дорогі ракети.

У квітні цього року міністр армії США Ден Дрісколл заявив, що після початку війни з Іраном армія придбала тисячі перехоплювачів. Він наголосив, що виробництво таких дронів збільшиться й висловив сподівання, що їхня ціна впаде хоча б до 10 тисяч доларів.

Ці закупівлі підкреслюють інтерес США та їхніх союзників по НАТО до дешевих дронів-перехоплювачів, який неупинно зростає. Важливо також, що система Merops вперше була розгорнута в Україні. До листопада 2025 року вона перехопила понад 1000 російських БпЛА типу "Шахед".

Якою є ситуація на Близькому Сході?

У п'ятницю, 24 липня, Сполучені Штати Америки здійснили військові удари по об'єктах в Ірані ще 8 липня. Як зазначили у США, удари є відповіддю на іранські атаки на 3 комерційні судна. Мова йде про кораблі, які проходили через Ормузьку протоку

У відповідь 25 липня іранські збройні сили завдали серії ударів по американських військових базах у сусідніх арабських країнах. Серед них: Бахрейн, Йорданія, Кувейт та Ірак.