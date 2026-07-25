Эти дроны-перехватчики проявили свою эффективность в Украине. Об этом сообщил Business insider .

Что известно о применении Merops?

На этой неделе военные США в Кувейте зафиксировали минимум один перехваченный иранский беспилотник "Шахед". Об этом сообщил американский чиновник на условиях анонимности.

Он рассказал, что с момента возобновления боевых действий на Ближнем Востоке американцам удалось перехватить десятки иранских ракет и беспилотников. Несмотря на это, по меньшей мере четверо американских военнослужащих погибли, а почти 100 получили ранения.

Вашингтон развернул систему Merops на Ближнем Востоке в начале войны в Иране. Американцы учились использовать ее в течение нескольких недель. Система состоит из:

радара;

пусковой установки;

наземной системы управления;

и перехватчик.

Управление последним происходит с помощью контроллеров Xbox. Благодаря использованию ИИ, его преимуществом является устойчивость к средствам РЭБ. Также он может развивать скорость до 280 километров в час.

Еще одним плюсом Meops является цена – около 15 тысяч долларов. Это средство дешевле многих других систем борьбы с дронами, которые имеет в своем арсенале Пентагон. Он может помочь США сбивать "Шахеды", не тратя дорогие ракеты.

В апреле этого года министр армии США Дэн Дрисколл заявил, что после начала войны с Ираном армия приобрела тысячи перехватчиков. Он подчеркнул, что производство таких дронов увеличится и выразил надежду, что их цена упадет хотя бы до 10 тысяч долларов.

Эти закупки подчеркивают интерес США и их союзников по НАТО к непрерывно растущим дешевым дронам-перехватчикам. Важно также, что система Merops была впервые развернута в Украине. К ноябрю 2025 года она перехватила более 1000 российских БПЛА типа "Шахед".

Какова ситуация на Ближнем Востоке?

В пятницу, 24 июля, Соединенные Штаты Америки нанесли военные удары по объектам в Иране еще 8 июля. Как отметили в США, удары являются ответом на иранские атаки на 3 коммерческих судна. Речь идет о кораблях, проходивших через Ормузский пролив

В ответ 25 июля иранские вооруженные силы нанесли серию ударов по американским военным базам в соседних арабских странах. Среди них: Бахрейн, Иордания, Кувейт и Ирак.