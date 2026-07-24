Что сказал Трамп об убытках от атак Ирана

По словам Трампа, ущерб, нанесенный судам, будет возмещаться за счет иранских средств, находящихся под американским контролем, о чем говорится в его посте в социальной сети Truth Social.

Дональд Трамп Президент США "Ущерб, нанесенный судам, грузам или чему-либо, связанному с ними, будет оплачиваться за счет иранских средств, находящихся в распоряжении и под контролем Соединенных Штатов.

Дональд Трамп добавил, что убытки могут быть весьма значительными, но это "справедливое и равноправное решение".

Напомним, что Соединенные Штаты Америки нанесли военные удары по объектам в Иране еще 8 июля. Как отметили в США, удары являются ответом на иранские атаки на три коммерческих судна. Речь идет о кораблях, которые проходили через Ормузский пролив.

В частности, США уже потратили на войну с Ираном значительные средства. Боевые действия на Ближнем Востоке обошлись Вашингтону примерно в 37,5 миллиарда долларов. Эта сумма почти на 8 миллиардов долларов превышает предыдущую оценку.