Що розповів Трамп щодо збитків від атак Ірану

За словами Трампа, збитки суднами будуть відшкодовуватися коштом іранських коштів, які знаходяться під американським контролем, про що йдеться в його дописі у соціальній мережі Truth Social.

Дональд Трамп Президент США "Збитки, завдані судам, вантажам або будь-чому, пов'язаному з ними, будуть оплачуватись іранськими коштами, що знаходяться в розпорядженні та під контролем Сполучених Штатів.

Дональд Трамп додав, що збитки можуть бути дуже суттєвими, але це "справедливе і рівноправне рішення".

Нагадаємо, що Сполучені Штати Америки здійснили військові удари по об'єктах в Ірані ще 8 липня. Як зазначили у США, удари є відповіддю на іранські атаки на 3 комерційні судна. Мова йде про кораблі, які проходили через Ормузьку протоку.

Зокрема, США вже витратили на війну з Іраном значні кошти. Бойові дії на Близькому Сході коштували Вашингтону приблизно 37,5 мільярда доларів. Ця сума майже на 8 мільярдів доларів більше, ніж за попередньою оцінкою.