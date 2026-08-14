Росія ставить на дрони-"ждуни" мікрофони: "Флеш" попередив про нову загрозу

Російські військові почали застосовувати на фронті замасковані FPV-дрони, які розпізнають наближення транспорту за звуком. Нова тактика дозволяє безпілотникам перебувати в режимі очікування та несподівано атакувати автомобілі, що проїжджають повз.

Про появу такої загрози на своїй сторінці у Facebook повідомив радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Що відомо про нову небезпеку від дронів-"ждунів"?

За його словами, ворожі оператори ховають апарати поза полем зору водіїв, використовуючи акустичні датчики для фіксації руху.

"Ворог застосовує нову тактику. Ждун ховається поза полем зору водія та використовує мікрофон для фіксації проїзду транспорту", – написав військовий експерт.

На підтвердження своїх слів він опублікував відеодоказ роботи такої системи.

На кадрах зафіксовано момент проїзду пікапа з українськими військовослужбовцями через населений пункт. У цей час безпілотник, який перебував у засідці за воротами одного з приватних дворів, різко піднімається в повітря та летить назустріч цілі.

Ворожий дрон-"ждун" атакує український пікап: дивіться відео

Нагадаємо, ще в квітні 2026 року Бескрестнов розповідав, що застосування дронів–"ждунiв" на фронті та в тилу стає дедалі масовішим.

Раніше командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді застерігав, що російські дрони-"ждуни" загрожують не лише військовій, а й цивільній техніці Зазвичай такі дрони працюють за 10 – 15 км від фронту, але тепер їх виявляють і на відстані 20 – 40 кілометрів.

На стандартному акумуляторі дрон-"ждун" у режимі економії може бути небезпечним понад 24 годин. За цей час дорогою може проїхати багато військового або цивільного транспорту.

Головна проблема – виявити такий дрон. Після його виявлення військовим часто залишається лише кілька хвилин, щоб його знешкодити. Для цього використовують скиди з інших дронів або, якщо це можливо, знищують його зі стрілецької зброї.