О появлении такой угрозы на своей странице в Facebook сообщил советник президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей "Флэш" Бескрестнов.

Что известно о новой опасности со стороны дронов-"ждунов"?

По его словам, вражеские операторы прячут аппараты вне поля зрения водителей, используя акустические датчики для фиксации движения.

"Враг применяет новую тактику. "Ждун" скрывается вне поля зрения водителя и использует микрофон для фиксации проезда транспорта", – написал военный эксперт.

В подтверждение своих слов он опубликовал видеодоказательство работы такой системы.

На кадрах запечатлен момент проезда пикапа с украинскими военнослужащими через населенный пункт. В это время беспилотник, находившийся в засаде за воротами одного из частных дворов, резко поднимается в воздух и летит навстречу цели.

Вражеский дрон-"ждун" совершает атаку на украинский пикап: смотрите видео

Напомним, еще в апреле 2026 года Бескрестнов рассказывал, что применение дронов-"ждунов" на фронте и в тылу становится все более массовым.

Ранее командующий СБС Роберт "Мадяр" Бровди предупреждал, что российские дроны-"ждуны" угрожают не только военной, но и гражданской технике. Обычно такие дроны работают на расстоянии 10 – 15 километров от фронта, но теперь их обнаруживают и на расстоянии 20 – 40 километров.

На стандартном аккумуляторе дрон-"ждун" в режиме экономии может представлять опасность более 24 часов. За это время по дороге может проехать много военного или гражданского транспорта.

Главная проблема – обнаружить такой дрон. После его обнаружения у военных часто остается всего несколько минут, чтобы обезвредить его. Для этого используют сбросы с других дронов или, если это возможно, уничтожают его из стрелкового оружия.