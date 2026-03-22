Роботи-вбивці: у "Хартії" розкрили, як дрони з ШІ вправно уражають цілі

Бригада "Хартія" активно й успішно використовує дрони "Бамблбі". Їхньою особливістю є те, що це безпілотники зі штучним інтелектом.

Це фактично новий американський дрон. Про особливості його застосування ексклюзивно для 24 Каналу розповіли бійці бригади "Хартія".

На що здатні дрони "Бамлбі"?

Бійці бригади "Хартія" показали, як вони навчаються та вдосконалюють навички пілотування новими американськими дронами "Бамблбі". Він має штучний інтелект, й про них дуже багато говорили на початку 2026 року. ШІ допомагає техніці розрізнити ціль із цілої бази цілей, захопити її та довести до ураження. До того ж дрон робить це й з пілотом, і без пілота, а ще може працювати в умовах роботи ворожої РЕБ.

Військові називають ці дрони роботами-вбивцями. Вони вправно вражають мішені та є дієвими як проти техніки, так і проти живої сили. Однак ще вони можуть бити по ворожих дронах. "Хартійці" вже кілька місяців використовують "Бамблбі". Він працює за лінією бойового зіткнення, зокрема й на території Росії, де створює kill-зони для ворога.

Як бійці відгукуються про дрон "Бамблбі"?

Командир взводу БпАК 13 бригади НГУ "Хартія" Марк розповів, що коли на екрані оператора з'являються зелені квадратики, це означає, що дрон розпізнав ворожу піхоту, ворожу техніку. Пілот може натиснути відповідну кнопку, захопити ціль і дрон сам полетить туди, де буде треба. Або можна самому мишкою визначити собі ціль, потому пілот натискає тумблер і дрон летить у ціль.

У нас були вильоти на "Бамблбі" зі скидом, летіли на ворожу піхоту. Вони побігли в укриття, умовне укриття, як вони вважали, забігли в гілки, й тоді ми його успішно знищили. Також якось ми виявили вороже укриття, таке як блокпост, наш "Бамблбі" туди успішно влетів і там почало щось диміти та горіти. А ще "Бамблбі" можна успішно посадити в засідку,

– зазначив Марк.

Він продовжив, шо його можна посадити умовно на дорозі, де дозволяє горизонт, й очікувати ворога. Він досить різкий і маневрений. Тобто, втекти від нього дуже важко.

Пілот БпЛА 13 бригади НГУ "Хартія" "Малий" зауважив, що скиди з таких дронів дуже важливі, адже не завжди вдається летіти "Вампіром". Їх можуть збити, а вони не дешеві. Тому краще втратити такий одноразовий дрон, ніж "Вампіра". Також цими дронами можна доставити воду, їжу.

"Навчаючись, буду спочатку літати на полігоні, потім на позиції", – наголосив "Малий".

Він додав, що під час навчання не треба поспішати, щоб не втратити борта.

Закликаємо долучитись до збору на системи зв'язку, зокрема, для бійців, які працюють із НРК. Це ті системи, що бережуть, заміняють бійців. Вони багатофункціональні, як і дрони "Бамблбі", про які йшлось вище.

