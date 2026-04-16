Бали є — техніки немає: у Третій штурмовій пояснили, що не так із забезпеченням НРК
16 квітня, 07:53
Лев Шевченко
Основні тези
  • Віктор Павлов з Третьої штурмової бригади пропонує змінити систему постачання НРК в Україні, починаючи закупівлі з дослідних зразків.
  • Павлов наголошує на важливості централізованої та децентралізованої моделі, яка дозволить краще забезпечувати підрозділи необхідною технікою.

Систему постачання наземних роботизованих комплексів в Україні потрібно змінювати, вважає засновник Школи НРК і офіцер батальйону НРК Третьої штурмової бригади Третього армійського корпусу Віктор Павлов. Він переконаний, що закупівлі мають починатися з дослідних зразків, а не з великих партій, щоб уникати придбання неефективних для фронту рішень.

Офіцер батальйону НРК Третьої штурмової бригади пропонує переглянути підхід до нарахування "е-Балів" за логістичні місії, які, за його словами, часто недооцінюють. Така модель дозволить краще забезпечувати підрозділи технікою, яка справді потрібна на полі бою, зазначив Віктор Павлов у коментарі 24 Каналу.

Чи має постачання НРК працювати на випередження? 

Офіцер батальйону НРК Третьої штурмової бригади вважає, що ефективною може бути лише така система, яка поєднує централізовану й децентралізовану моделі. 

  • У першому випадку державні контракти дають виробникам можливість планувати масштабування, найм і розвиток виробництва,
  • У другому – підрозділи можуть швидше отримувати саме ті засоби, які їм потрібні тут і зараз. 

За словами Павлова, спочатку варто закуповувати дослідні зразки, передавати їх підрозділам для бойового застосування і лише після цього переходити до більших партій. 

Якщо на складах немає НРК, бали просто неможливо використати, 
– зазначив Павлов, наголосивши, що контрактування і постачання мають випереджати потреби фронту. 

Він окремо підкреслив, що логістичні місії недооцінені, хоча саме вони допомагають доставляти провізію, боєприпаси та матеріали для фортифікацій. На його думку, саме тому “е-Бали” за такі завдання потрібно збільшувати.

Що з дефіцитом НРК на передовій?

  • На фронті фіксують дефіцит наземних роботизованих комплексів (НРК), який пов’язують із проблемами централізованого постачання. Серед причин – затримки з контрактуванням і повернення ПДВ на електротранспорт.

  • Військові та виробники вважають, що ситуацію можна покращити, вдосконаливши систему "е-Балів" і розширивши децентралізовані закупівлі, щоб підрозділи швидше отримували потрібну техніку.