Україна створює бойовий досвід, а гроші на цьому заробляє Європа: експерт запропонував рішення

Європейський оборонний ринок стрімко зростає на тлі інвестицій у автономні системи, БПЛА, протидронові технології та космос. Водночас Україна, яка отримує унікальний бойовий досвід під час війни, часто не перетворює його на власну капіталізацію, вважає авіаційний експерт Анатолій Храпчинський.

Про це директор з розвитку оборонного підприємства написав у своєму дописі, коментуючи хвилю великих інвестицій у європейські defense-tech компанії. Варто створити ринок цінних паперів оборонних підприємств, чиї акції могли б купувати українці, прокоментував Анатолій Храпчинський 24 Каналу.

Що показує оборонний ринок в ЄС?

Храпчинський зауважив про понад 5 мільйонів доларів оборонних раундів у Європі та зазначив, що венчурний капітал на континенті вже подолав етичне табу на інвестиції в мілтех. Серед прикладів він навів залучення 600 мільйонів євро компанією Helsing, 160 мійльонів євро – Quantum Systems та 150 мільйонів – ICEYE.

На його думку, цей тренд свідчить про різке зростання інтересу інвесторів до автономних систем, БПЛА, C-UAS, ISR, космічних технологій і виробництва. Водночас частина таких угод, як зауважив експерт, є не класичними венчурними інвестиціями, а кредитами, програмами держфінансування або виробничими ініціативами.

Україна сьогодні має найцінніший актив у defense-tech – реальну війну як полігон, швидкий цикл адаптації та інженерів, які вирішують задачі не в презентаціях, а під ударом,

– зазначив Храпчинський.

При цьому, за його словами, саме Україна створює бойовий досвід, а капіталізацію часто отримує Європа. Експерт виокремив кілька причин, чому так відбувається. Зокрема, йдеться про втрату мультиплікатора досвіду, коли європейські компанії піднімають сотні мільйонів на напрямах, які українська сторона щодня перевіряє війною, а також про втрату капіталізації через слабший фінансовий ринок в Україні.

Окремо Храпчинський звернув увагу на ризик перенесення виробництва за кордон. Якщо українська технологія масштабується через завод у Німеччині чи іншу європейську юрисдикцію, то там же з’являються податки, інженери, експортна історія та політична вага, написав він.

Ще одна проблема, за його оцінкою, – втрата бренду battle-proven. Європейські стартапи, на його думку, вміють упаковувати український бойовий досвід в інвестиційний наратив і використовувати його для залучення коштів та просування власних продуктів.

Що пропонує Храпчинський?

Експерт запропонував ширше дивитися на інвестиційну модель для українського оборонного сектору.

Зокрема, він висловив ідею створення внутрішнього ринку цінних паперів, де українські приватні компанії могли б випускати акції, доступні для купівлі громадянами України, щоб люди інвестували не лише через донати, а й через ринкові інструменти з можливістю отримувати дивіденди.

Європа зараз активно висмоктує всі знання з України. Маю таку ідею: ринок цінних паперів, який би дозволив українським приватним компаніям створювати свої акції, які б українці могли б купувати. Наприклад, після удару по Воткінському заводу на скільки зростуть акції компанії Fire Point?



Або на скільки зростуть акці компанії, яка виробляє розвілувальний дрон, який фільмував ганебне падіння заводу Кремній Ел. Тобто ми зможемо всередині країни зробити інвестиційний клімат, де українці будуть не донатити, а купувати акції і після цього будуть ще й отримувати дивіденди,

– каже Храпчинський.

На думку Храпчинського, без нормальної рамки експорту, інвестицій, захисту інтелектуальної власності та спільного виробництва Україна ризикує залишитися лише постачальником бойового досвіду для чужих оборонних unicorn-компаній. Він вважає, що країні потрібно не просто допомагати фронту технологіями, а будувати екосистему, у якій бойовий досвід конвертується в капіталізацію українських компаній.