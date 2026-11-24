Українська авіація стала одним із головних засобів боротьби з новою загрозою з боку Росії – швидкісними реактивними безпілотниками. Ворог дедалі частіше використовує такі дрони під час масованих атак, а їхня швидкість ускладнює роботу традиційних засобів протиповітряної оборони.

Авіаційний експерт Костянтин Криволап в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів, яку роль у перехопленні російських цілей відіграють винищувачі F-16 і МіГ-29, чому близько 80% реактивних "Гераней" збиває саме українська авіація та які переваги має американський літак.

Українські винищувачі знищують більшість реактивних дронів

За словами Криволапа, під час масованих російських атак українські МіГ-29 і F-16 насамперед полюють на крилаті ракети та реактивні безпілотники типу "Герань". Близько 80% таких дронів вдається знищувати саме завдяки роботі української авіації.

Водночас це дороге рішення, адже для перехоплення відносно дешевих безпілотників доводиться залучати винищувачі та їхнє озброєння. Україна поступово розвиває дрони-перехоплювачі, однак поки їх недостатньо, щоб повністю перебрати на себе це завдання.

У ніч проти 20 листопада Росія здійснила одну з наймасштабніших комбінованих атак останнього часу. Ворог застосував понад 400 ударних безпілотників і більш ніж 110 ракет. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат підтвердив, що українські захисники збили 79 із 84 крилатих ракет.

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Чим F-16 відрізняється від МіГ-29

Обидва винищувачі здатні швидко переміщуватися до районів, де виникає повітряна загроза, та перехоплювати ворожі цілі.

Однак F-16 має певну технологічну перевагу над радянським МіГ-29. Як пояснив Криволап, американський винищувач оснащений кращою радіолокаційною станцією, яка дозволяє виявляти цілі навіть на тлі землі. МіГ-29 такої можливості не має, проте цей недолік можна компенсувати за допомогою наземних систем виявлення.

Експерт також не виключив, що під час останньої масованої атаки українські винищувачі могли отримувати допомогу від літака дальнього радіолокаційного виявлення. Він міг завчасно визначати напрямки появи загроз і спрямовувати туди бойову авіацію.

Чому реактивні "Шахеди" стали складнішою ціллю для ППО

Росія поступово нарощує використання реактивних безпілотників, які можуть розвивати значно більшу швидкість, ніж звичайні "Шахеди". Через це перехоплювати їх складніше навіть за допомогою спеціалізованих дронів. Криволап наголосив, що українські безпілотники-перехоплювачі також залучають до боротьби з такими цілями, однак основне навантаження поки залишається на авіації.

Цікаво! Україна вже розвиває окремий напрям дронів-перехоплювачів для боротьби зі швидкісними російськими безпілотниками. Зокрема, 24 Канал показував роботу підрозділу ГУР, оператори якого використовують перехоплювачі, здатні розганятися до 350 кілометрів на годину.

Крім того, речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповідав, що українські пілоти F-16 можуть збивати до десяти реактивних "Шахедів" за один виліт, використовуючи авіаційну гармату. Це особливо важливо на тлі дефіциту ракет для систем ППО.