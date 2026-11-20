Як Україна збиває реактивні "Шахеди" / Фото Getty Images
Сили оборони України шукають різні варіанти, як знищувати реактивні "Шахеди". Іноді вдається збивати до 90% таких безпілотників. Хоч бувають дні, коли показник перебуває на рівні 50 – 60%.
Про це в ефірі 24 Каналу розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, в Україні вже працює комплексна система протиповітряної оборони. І саме мала ППО багато в чому допомагає збивати реактивні безпілотники.
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Як вдається збивати реактивні безпілотники?
Як наголосив Ігнат, свого часу в командуванні Повітряних сил створили новий рід – Сили повітряного прикриття. В тамтешніх підрозділах застосовують системи Gepard, Skynex, зенітні гармати, дрони-перехоплювачі тощо.
Зараз реактивні безпілотники йдуть в бій. Звісно, не так швидко, як хотілося б. Треба час для того, щоб їх вдосконалити і масштабувати,
– зазначив Ігнат.
Ігнат розповів, як збивають реактивні безпілотники: дивіться відео 24 Каналу
Крім того, пілоти на винищувачах F-16 також вибивають реактивні безпілотники. Все це відбувається на тлі дефіциту ракет не лише до систем Patriot, але й до NASAMS, IRIS-T тощо.
Наші льотчики на F-16 працюють доволі ефективно: збивають дрони за допомогою авіаційної гармати. До 10 реактивних безпілотників може збити пілот ще й з тою мінімальною кількістю боєприпасів, які влазять до F-16. Американські видання стоять в черзі, аби взяти інтерв'ю та зрозуміти, як вони це роблять. Колишні пілоти американські теж не можуть цього збагнути,
– підкреслив Ігнат.
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