Как Украина сбивает реактивные "Шахеды" / Фото: Getty Images
Силы обороны Украины ищут различные способы уничтожения реактивных "Шахедов". Иногда удается сбивать до 90 % таких беспилотников. Хотя бывают дни, когда этот показатель составляет 50 – 60 %.
Об этом в эфире 24 Канала рассказал пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, в Украине уже действует комплексная система противовоздушной обороны. И именно малые средства ПВО во многом помогают сбивать реактивные беспилотники.
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Как удается сбивать реактивные беспилотники?
Как подчеркнул Игнат, в свое время в командовании Воздушных сил создали новый род – Силы воздушного прикрытия. В их подразделениях применяются системы Gepard, Skynex, зенитные орудия, дроны-перехватчики и т. д.
Сейчас реактивные беспилотники идут в бой. Конечно, не так быстро, как хотелось бы. Нужно время, чтобы их усовершенствовать и масштабировать,
– отметил Игнат.
Игнат рассказал, как сбивают реактивные беспилотники: смотрите видео 24 Канала
Кроме того, пилоты на истребителях F-16 также сбивают реактивные беспилотники. Все это происходит на фоне дефицита ракет не только для систем Patriot, но и для NASAMS, IRIS-T и т. д.
Наши летчики на F-16 работают довольно эффективно и сбивают дроны с помощью авиационной пушки. Пилот может сбить до 10 реактивных беспилотников даже с тем минимальным количеством боеприпасов, которое помещается в F-16. Американские издания выстраиваются в очередь, чтобы взять интервью и понять, как они это делают. Бывшие американские пилоты тоже не могут этого понять,
– подчеркнул Игнат.
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