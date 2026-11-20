Про це в ефірі 24 Каналу розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, це була доволі потужна атака з боку ворога. Зокрема вони запустили аж 84 крилаті ракети, що є досить високим показником. Під ранок окупанти застосували останні 5 ракет, які летіли в бік західних регіонів України. Це підступно, адже в той час там вже працювали рятувальники та медики.

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Скільки ракет та дронів вдалося збити?

Як наголосив Ігнат, 79 збитих з 84 крилатих ракет – це чудовий показник. Вони могли наробити багато проблем.

Якби кожна така ракета з бойовою частиною у 450 кілограмів влучила в об'єкти, які ворог планував знищити… А це насамперед об'єкти енергетики. Зараз ворог цілить по розподільних підстанціях– зазначив Ігнат.

Цього разу під атаками здебільшого були західні області України. Повітряне командування "Захід" взяло на себе основний удар, нейтралізувавши дві третини крилатих ракет. Також Сили оборони збили 380 дронів із 404.

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27 балістичних ракет запустив ворог. Збили лише 3, на жаль. Але розуміємо, чому так відбувається. Що атакував ворог в столиці – всі й так знають. Це, зокрема, мости. Не треба плекати ілюзій, що це була "отвєтка" від Путіна. Це відбувається вже не вперше– сказав Ігнат.

Додамо, раніше Ігнат зауважував, що росіяни постійно переміщують стратегічні бомбардувальники між аеродромами. Так вони хочуть вберегти свої літаки від українських атак. Такі переміщення допомагають агресору уникнути втрат техніки, але взагалі не свідчать про те, що вони хочуть припинити повітряний терор.