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24 Канал отримав унікальну можливість побачити на власні очі роботу підрозділу ГУР, який відповідає за полювання на російські “Шахеди” за допомогою дронів-перехоплювачів.

Ці маленькі, але спритні та надсучасні дрони керуються з допомогою пілотів і штучного інтелекту, який допомагає вражати ціль.

Деталі, що можуть бути публічними й не загрожують військовим, розповідає розвідник, що працює з новітніми БпЛА. Подробиці – у великому фоторепортажі 24 Каналу.

Як працюють дрони-перехоплювачі ГУР

Керувати дроном боєць може з будь-якої точки світу, де є зв'язок. Українські перехоплювачі вже здатні розганятися до 300 – 350 км/год і можуть наздоганяти різні типи ворожих дронів.

При зльоті дрон може переходити на літаковий режим, тобто змінювати траєкторію. Це дозволяє йому набирати досить високу швидкість і в деяких випадках навіть наздоганяти реактивні "Шахеди", за допомогою яких Росія сподівалась влаштувати геноцид мирним українським містам.

Чи буде полювання вдалим – залежить від висоти дрона, рівня заряду батареї і часу, проведеного в повітрі. Військові наразі фіксували швидкість до 300 – 350 кілометрів.

Зліт дрона відбувається з вертикальної платформи, у режимі FPV. Він злітає вгору, потім досягає певної висоти, яку вибирає пілот, розвертається на максимум і вже летить у літаковому режимі – так БпЛА має змогу швидко летіти і залишатися легкокерованим.

Ексклюзивні фото полювання на "Шахеди":

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Запорука успіху – командна робота

Пілот веде дрон до цілі, але в екіпажі перехоплювачів ГУР важлива командна робота - підготувати безпілотник до вильоту, прокласти маршрут, скоригувати політ.

Є два варіанти дронів-перехоплювачів, з якими зараз працюють бійці підрозділу.

Перший — це візуалізація і ручне донаведення пілотом. Тобто саме пілот доводить і підриває борт біля ворожого дрону.

Другий варіант — це штучний інтелект, який наводить БпЛА перехоплювач: тобто пілот візуально бачить ціль, вказує на неї, а далі сам літальний апарат робить захоплення і до цілі йде сам.

Такою системою можна керувати з будь-якої точки світу. Неважливо, де перебуває пілот: потрібно хороше живлення і якісний зв'язок.

У цьому і є перевага цього пункту керування: тому що оператор уже не потрібен на позиції. Безпека переважає над тим, щоб оператора одного тримати на одній позиції. Оператор може керувати п’ятьма позиціями, десятьма позиціями і зробити зліт з будь-якої, яка потребує на даний момент керування дроном. Це збільшує набагато ККД саме роботи оператора, тому що оператор тепер не керує одним дроном, він може мінятися, – наголошує оператор дронів-перехоплювачів з підрозділу ГУР.

Зараз військові використовують для цього систему Starlink / Starshield. Але до неї нині з'явилися "питання". Тому перед Силами Оборони нині стоїть завдання пошуки альтернатив.

Якщо ми зробимо свою систему зв’язку, аналогічну Starlink, хоча б щось подібне, тоді у нас буде незалежність від засобів зв'язку держав, які нам допомагають. Бо так ми зараз напряму залежимо від Starlink. Нам обрізали швидкість — все, ми не можемо доганяти реактивні шахеди, бо нам порізали швидкість. Якщо у нас будуть свої засоби зв'язку, неважливо які, навіть якщо це буде не супутниковий, а радіозвʼязок, але він буде стабільний і з великим радіусом дії, ми значно краще будемо використовувати свої засоби на високих швидкостях, – додає розвідник.

Ворог змінює тактику

Зараз росіяни використовують свої дрони на високих швидкостях, які Силам оборони стає важче збивати. Окупанти змінюють тактику й підлаштовуються під те, як Україна намагається їй протидіяти.

Все більше ворожих дронів, навіть реактивних, мають свої засоби зв'язку і можуть керуватися, донаводитися прямо оператором на ціль. У них є свій зв'язок. Про це 24 Каналу розповіли в ГУР.

Він ще не такий стабільний, його не так багато, у них небагато вікон для цього зв’язку, і їхній зв’язок супутниковий не покриває всю Україну і не покриває весь час над Україною. У них він шматочками, але він уже є. Поки що в них іде все погано, це для нас дуже добре, – каже військовий.

Багатофункціональність пілотів

Сучасний пілот може виконувати цілу низку завдань, якщо навчиться: у розвідці кажуть, що одну людину можна навчити керувати НРК, БпЛА чи морським дроном.

Якщо пілот може керувати усіма транспортними засобами, які рухаються по повітрю, воді чи по суші, то йому буде неважливо, чим керувати.

І він може просто міняти їх: по задачі прийшла – змінив, задача прийшла – змінили транспорт, задача прийшла — змінили транспорт. Це набагато простіше, чим тримати, припустимо, 10 пілотів у різних місцях, – каже військовий.

Попри те, що росіяни змінюють тактику "шахедного" терору та впроваджують нові зразки – Сили оборони, частиною яких є ГУР, впевнено тримають руку на пульсі та масштабують полювання на "Шахеди", використовуючи передові технології й іновації.

Бійці ГУР показали вражаючу зброю проти дронів – дивіться відео: