Україна готує нову балістичну ракету до бойового застосування

Українська компанія Fire Point наближається до завершення робіт над ударною балістичною ракетою FP-7. Паралельно виробник збирає перші власні реактивні двигуни для крилатої ракети FP-5 "Фламінго", щоб позбутися залежності від обмежених запасів старих силових установок.

Про стан двох ракетних програм генеральна директорка Fire Point Ірина Терех розповіла агентству Reuters. За її словами, FP-7 уже пройшла близько 15 випробувальних запусків і зараз проходить сертифікацію Міністерства оборони України.

FP-7 можуть уперше застосувати восени

У Fire Point очікують, що сертифікація FP-7 триватиме ще від двох до чотирьох тижнів. Після завершення процедури компанія планує перейти до першого бойового застосування ракети.

Орієнтовним строком у Fire Point називають початок осені 2026 року. Хоча це план виробника, який залежить від результатів сертифікації та подальших рішень Міністерства оборони.

Раніше Мілітарі 24 повідомляв, що Fire Point переводить випробування FP-7 на новий етап. Тоді співзасновник компанії Денис Штілерман заявляв, що ракету готують уже не лише до полігонних пусків, а й до застосування проти реальних цілей.

FP-7 створили для ударів по наземних цілях

FP-7 є ударною балістичною ракетою, призначеною для ураження наземних об'єктів. За словами Ірини Терех, її архітектура спочатку спиралася на радянські рішення, використані в ракетах для комплексів С-300 і С-400.

Проте під час розробки конструкцію суттєво змінили. У Fire Point заявляють, що нинішня FP-7 має лише близько 20% подібності до радянських ракет, які стали відправною точкою для проєкту.

Розробники замінили частину електроніки, систем управління та елементів конструкції. Раніше компанія також повідомляла про використання композитних матеріалів, які дозволяють зменшити масу корпусу.

Мілітарі 24 детально розповідав про заявлені характеристики FP-7 та її відмінності від FP-9. За оприлюдненими виробником даними, FP-7 отримала бойову частину масою до 150 кілограмів і розрахована на удари по цілях на середній дистанції.

Сертифікація відкриє шлях до виробництва

Завершення випробувань ще не означає автоматичного початку масового випуску. Ракета має пройти державні процедури, після яких її можна буде офіційно постачати Силам оборони.

Fire Point уже провела близько 15 тестових запусків. Така кількість дозволила перевірити роботу основних систем ракети, але виробник не розкриває результати кожного окремого випробування.

Перші бойові застосування мають стати наступним етапом перевірки FP-7. Вони покажуть, наскільки ракета готова до роботи поза контрольованими умовами полігону.

Для "Фламінго" збирають власний двигун

Паралельно Fire Point працює над новою силовою установкою для крилатої ракети FP-5 "Фламінго".

Раніше під час виробництва компанія використовувала вживані реактивні двигуни. Ірина Терех порівняла їхній пошук із постійним переглядом складів старої авіаційної техніки, адже придатних силових установок стає дедалі менше.

Через дефіцит Fire Point вирішила розпочати власне виробництво. Наразі компанія збирає першу партію з 10 прототипів двигуна.

Після цього силові установки мають пройти випробування. Лише після підтвердження необхідних характеристик компанія зможе переходити до масштабування виробництва.

Навіщо "Фламінго" власний двигун

Залежність від старих авіаційних двигунів обмежує кількість ракет, які може виготовити Fire Point. Навіть за наявності корпусів, систем управління та інших компонентів темпи виробництва залежать від доступності придатних силових установок.

Власний двигун має прибрати це обмеження. У Fire Point очікують, що після успішних випробувань зможуть випускати більше ракет "Фламінго".

Раніше Мілітарі 24 писав, що конструкція "Фламінго" допускає використання різних типів двигунів. Це дозволяє виробнику змінювати силову установку без повного перепроєктування ракети.

Fire Point хоче збільшити випуск "Фламінго"

Крилаті ракети "Фламінго" вже застосовували для ударів по важливих військових і промислових об'єктах на території Росії. За даними Reuters, ракета у 2026 році уразила кілька помітних цілей.

У Fire Point раніше заявляли, що виробляють щонайменше кілька таких ракет на добу. Подальше збільшення обсягів безпосередньо пов'язували з переходом на власний двигун.

Про виробничі плани та застосування ракети Мілітарі 24 розповідав у матеріалі про точність ударів "Фламінго" по російських військових підприємствах.

Таким чином, Fire Point одночасно наближає FP-7 до бойового застосування та вирішує одну з головних виробничих проблем "Фламінго". Успішна сертифікація балістичної ракети й запуск власного двигуна можуть дозволити компанії перейти від випробувань і обмежених партій до стабільнішого серійного виробництва.