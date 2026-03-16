Співзасновник і головний конструктор оборонної компанії Fire Point Денис Штілерман в ефірі 24 Каналу пояснив, за рахунок чого "Фламінго" дає такий результат. За його словами, тут важливі одразу кілька речей – від бойової частини до тактики застосування і точності даних про ціль.

"Фламінго" влучила завдяки тактиці і точним даним

Після удару по російському заводу, де виробляють паливо для балістичних ракет, у мережі звернули увагу на точність "Фламінго". На відео було видно, що ракета влучила не просто в територію підприємства, а саме в стіну цеху. Для такого типу об'єктів це має особливе значення, бо йдеться про міцні споруди, розраховані на дуже серйозні навантаження.

До уваги! Удар по Воткінському заводу показав точність "Фламінго": одна з ракет влучила просто у стіну цеху після маршруту більш як 1,5 тисячі кілометрів. Разом з обладнанням під удар потрапила щонайменше одна зміна фахівців, а сам завод називали єдиним у Росії підприємством, де виробляють ракети для "Іскандерів", "Орешника", "Ярса" і "Булави".

Штілерман пояснив, що під час розробки ракети одразу закладали велику бойову частину, яка мала завдати якомога більшої шкоди всередині таких виробничих майданчиків. За його словами, у цьому випадку важлива не лише сила удару, а й те, щоб ракета зайшла в ціль правильно і спрацювала всередині об'єкта. Не менш важливою виявилася і робота військових, які швидко підібрали тактику застосування нової ракети.

Це треба подякувати військовим, тому що для них це була абсолютно нова ракета. І вони дуже швидко підібрали належну тактику застосування. Уже три бойові застосування пройшли, і всі три були вдалими,

– пояснив Штілерман.

Окремо він звернув увагу, що "Фламінго" заходить у ціль під пологим кутом, а не пікірує згори. Таку схему обрали, щоб не підставляти ракету під ворожу протиповітряну оборону. У такому профілі польоту вирішальне значення має точне розуміння висоти самої цілі, бо від цього залежить фінальна точка влучання.

Ми атакуємо з пологого кута. І влучання чи невлучання завжди пов'язане з тим, наскільки точно ми знаємо, яку висоту має ціль і наскільки достовірні ці дані,

– наголосив він.

Саме поєднання сильної бойової частини, правильної тактики і точних даних по об'єкту, за його словами, і дало той результат, який побачили після удару.

До слова: після удару по Воткінському заводу зруйнували гальванічний цех, де формують корпуси для балістичних ракет. Відновлення процесів оцінюють у проміжку від 1,5 місяця до пів року, а виробництво нових "Іскандерів" може зупинитися щонайменше на 2 – 2,5 місяця.

Низький політ і постійний фідбек підсилюють точність "Фламінго"

Окремо Штілерман звернув увагу, що для "Фламінго" важлива не лише точка влучання, а й сам підхід до цілі. Ракету роблять менш помітною для ворожих радарів і ведуть на малій висоті з огинанням рельєфу. За такої схеми вирішальне значення мають точні мапи місцевості, бо саме вони дозволяють безпечно довести ракету до об'єкта.

Вона не алюмінієва, вона композитна. Ми робимо дуже велику кількість заходів, щоб знизити її помітність,

– пояснив він.

За словами співзасновника Fire Point, у цієї ракети ще є простір для розвитку, але багато що тут залежить уже від практики застосування. Після кожного удару команда отримує від військових зворотний зв'язок, розбирає помилки і коригує не лише сам виріб, а й процеси збирання, розгортання та бойового використання. Саме така робота і дозволяє швидко доводити нову систему до потрібного результату.

По всіх наших виробах це постійний фідбек-луп. Кожен день і після кожного застосування йде перегляд того, що було, перегляд помилок,

– наголосив Штілерман.

Він додав, що на ефективність впливає дуже багато дрібниць, які неможливо врахувати лише на етапі розробки. Такі речі приходять уже з досвідом реального застосування, коли військові і виробник постійно допрацьовують ракету разом.

Що відомо про "Фламінго" та удар по Воткінському заводу?