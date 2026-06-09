"Генерал Черешня" за три місяці знищив 40 000 ворожих цілей і утримує перше місце в "Дельті"

Українська компанія "Генерал Черешня" оприлюднила підсумки весняного кварталу: за березень, квітень та травень оператори Сил безпеки та оборони України уразили майже 40 000 ворожих цілей за допомогою її безпілотних комплексів. Упродовж усіх трьох місяців компанія утримувала перше місце в рейтингу ефективності системи ситуативної обізнаності "Дельта".

Дані системи "Дельта" фіксують бойові результати застосування засобів ураження в режимі реального часу і є одним із ключових інструментів оцінки ефективності зброї. За цими показниками "Генерал Черешня" очолює рейтинг безперервно протягом трьох місяців, що в компанії називають свідченням стабільної, а не разової ефективності, повідомили 24 Каналу.

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"Генерал Черешня" – лідер "Дельти" за трьома показниками

За підсумками весняного сезону безпілотні комплекси "Генерал Черешня" посіли перше місце за кількістю нарахованих Е-балів серед усіх засобів ураження, зафіксованих у системі "Дельта". Окрім того, компанія очолила рейтинг за двома суміжними категоріями:

кількістю збитих ворожих БпЛА літакового та коптерного типу;

загальною кількістю уражень FPV-дронами.

Інфографіка "Генерал Черешня"

У компанії наголошують, що йдеться про щоденну бойову роботу на різних ділянках фронту, а не про результати окремого місяця чи одиничної операції. Отримані дані, за словами представників "Генерал Черешня", розглядають не як привід для зупинки, а як стимул – сучасна війна залишається війною швидкості адаптації, тому паралельно з накопиченням бойових результатів компанія продовжує вдосконалювати свої комплекси та нарощувати обсяги виробництва.

За оцінкою Military Times, станом на травень 2026 року "Генерал Черешня" – найефективніший виробник перехоплювачів серед усіх українських компаній. Зокрема, лише в березні 2026 року зафіксовано понад 11 000 підтверджених влучань.

Паралельно з успіхами у знищенні ворожих цілей українські виробники дронів продовжують нарощувати темпи виробництва. Зокрема, компанія Vyriy Industries перейшла на потокову збірку – метод, що дозволяє суттєво збільшити кількість безпілотників без додаткових капітальних вкладень.