Погрози США та перспектива для України схилили Канаду до купівлі Gripen і F-35

Канада нібито вирішила придбати не лише американські винищувачі F-35, а й шведські Gripen E. Наразі країна шукає вдалий момент для офіційного оголошення рішення.

Про це повідомляє La Presse з посиланням на власні джерела.

Які винищувачі придбає Канада?

За даними видання, після перевірок контрактів та місяців тиску з боку США Канада нібито вирішила мати у своєму авіапарку 30 американських F-35 і приблизно 60 шведських Gripen E.

Варіант із придбанням Gripen виглядає привабливо. Тим паче компанія Saab зазначила: якщо Оттава обере її пропозицію, Канада зможе не лише виробляти літаки для власних потреб, а й частину літаків для ПС України,

– повідомило медіа.

За оцінками, таке рішення може створити близько 9 тисяч робочих місць і стати проявом "націоналізму".

Про остаточне рішення Канада ще не заявляла. Офіційно його можуть оголосити після проміжних виборів до Конгресу США, що заплановані на початок листопада 2026 року, припускає видання.

Defense Express нагадали, що Канада нещодавно обрала шведський літак ДРЛВіУ Saab GlobalEye з широким залученням місцевої промисловості. У тамтешньому уряді казали, що це рішення не повпливає на вибір нових винищувачів.

Зазначається, ситуація почала ускладнюватись ще торік через тиск Білого дому і погрози анексією. Тоді під сумнів постало питання про закупівлю 88 F-35. Та навіть зараз риторика американців така, що вимагає швидше отримати "бажану" відповідь від Канади.

З наступного року Канада вже має отримати 16 винищувачів F-35, а контракт на решту 72 літаки ще не підписаний.

Нагадаємо, Україна після підписання розширення оборонної співпраці зі Швецією може отримати перші винищувачі Gripen протягом найближчих 10 місяців. Їх нададуть разом із ракетами "повітря-повітря" Meteor.

Це озброєння може покращити боротьбу з російською тактичною авіацією, зокрема з Су-34 та Су-35, які скидають керовані авіабомби.