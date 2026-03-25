Чи може Іран потужно атакувати Україну: ексречник Генштабу сказав, наскільки це ймовірно

Після того як Україна відправила групи фахівців на Близький Схід для допомоги протидіяти іранським "Шахедам", Тегеран пригрозив ударами по нашій країні. Іран справді має балістичні ракети, про що свідчить нещодавня спроба атакувати британсько-американську авіаційну базу на острові Дієго-Гарсія в акваторії Індійського океану.

Однак є сумніви щодо реального ракетного потенціалу країни та її можливості атакувати українські міста. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, ексречник Генштабу Владислав Селезньов, зазначивши, що зараз іранці мають інші "проблеми".

Чи може Іран потужно атакувати Україну?

За словами ексречника Генштабу, Іран має балістичну зброю, яка може долати відстань до 4 тисяч кілометрів. Однак її ресурси обмежені. Тому погрози від військового та політичного керівництва країни слід сприймати як емоційні заяви, які точно не мають жодного військового підґрунтя.

На думку Селезньова, Україна не є для іранців пріоритетною ціллю. До того ж він має інші цілі, проти яких він буде застосовувати, зокрема, свою балістику – Іран має набагато більше клопоту в протистоянні з Ізраїлем та США.

Ймовірність здійснення ударів по Україні близька до нуля. На широкий загал навряд чи є інформація щодо реального ракетного потенціалу Ірану,

– сказав він.

Ексречник Генштабу зауважив, що іранці активно використовують мережу штучного інтелекту, просуваючи пропаганду щодо неймовірних потужностей своєї ракетної компоненти. Однак якби вони цю компоненту мали, то зараз вони б її застосовували по військових базах США на Близькому Сході, по Ізраїлю, по деяких країнах НАТО, які допомагають і надають свої бази та арсенали.

"Бачимо тенденцію, що за ці 3 тижні відчувається суттєвий спад ракетної та дронової активності Ірану. Чи варто довіряти заявам пропагандистів Ірану? Думаю, що ні. Іран не має неймовірну кількість ресурсів, щоб намагатись атакувати всюди, зокрема Україну", – зазначив Селезньов.

Цікаво! Тим часом політолог Олег Саакян звернув увагу на те, що Іран має ракети, здатні дістати до Європи. Однак, на його думку, це лише страшилка від іранського режиму, який прагне налякати, підняти ставки та показати, що війна може розповзтися на Європу.

Він додав, що Україні зараз варто пригадати події 2022 року. Відомо, що Іран є донором для поставок в Росію "Шахедів". Ба більше, перші пуски були здійсненні саме іранськими фахівцями – вони виступали інструкторами для російських військовослужбовців. Тому насамперед ми можемо дорікати Ірану, у нас підґрунтя набагато більше.

