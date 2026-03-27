КАБ і ФАБ: чим ці російські авіабомби відрізняються і що насправді небезпечніше для України

У російських ударах по Україні все частіше фігурують КАБи – керовані авіабомби, які можуть планувати на десятки кілометрів і запускатися поза зоною дії частини української ППО. ФАБ – це базова фугасна авіабомба; у багатьох випадках саме її росіяни оснащують крилами та модулем планування й корекції, перетворюючи на керований боєприпас.

КАБ і ФАБ – не одне й те саме. Різниця між ними насамперед у керуванні, дальності та точності ураження, а не лише в масі вибухової частини. Детальніше різницю між КАБ і ФАБ пояснює 24 Канал.

КАБ і ФАБ – різниця: що це таке і як вони працюють

ФАБ (фугасна авіаційна бомба) – це звичайна вільнопадаюча авіабомба без власного двигуна. Це часто радянські боєприпаси, яким додають крила та супутникову навігацію, найпоширеніша схема – це ФАБ-250 і ФАБ-500 з УМПК, тобто з універсальним модулем планування та корекції.

Зверніть увагу! КАБ на війні – це не окремий "новий тип" вибухівки, а радше керована версія або спосіб застосування тієї самої авіабомби. Саме тому вони інколи описуються як один і той самий боєприпас: як КАБ, і як ФАБ-500 з УМПК.

Літак-носій скидає бомбу з висоти та швидкості, після чого вона не просто падає, а планує до цілі завдяки крилам і системі корекції. Модифіковані бомби можуть летіти на 60 – 80 кілометрів залежно від висоти та швидкості запуску. Саме це й робить їх небезпечними для України: літак може скидати бомбу, не заходячи в зону дії частини української ППО. Часто такі боєприпаси часто скидають із-за меж української протиповітряної оборони, мовиться про дистанцію у 40 – 50 кілометрів, а подекуди й до 70 кілометрів.

Що потужніше – КАБ чи ФАБ, яка дальність і чому КАБ-250 та КАБ-500 стали ключовими на війні

Порівнювати "силу" тільки за назвою не зовсім коректно: модуль УМПК не збільшує саму вибухову частину, а робить удар точнішим і дозволяє доставити його далі. Наприклад, ФАБ-500 вагою 500 кілограмі має вибухову частину до 200 кілограмів тротилу.

На практиці для оборони України сильнішим ризиком часто виявляється саме КАБ: він дає росіянам більше точності, дальності скидання і менший ризик для літака-носія. Неодноразово фіксувалося застосування КАБ-250 по Харкову та ФАБ-500 з УМПК по житлових кварталах і укріпленнях на фронті.

Важливо! КАБ-250 і КАБ-500 – це позначення калібрів. Росіяни використовують два основні калібри КАБів – ФАБ-250 і ФАБ-500, також неодноразово повідомлялося про удари модифікованою КАБ-250 і КАБ-500/ФАБ-500 з УМПК.

Більший калібр зазвичай означає більшу бойову частину, але не автоматично більшу дальність – її визначають висота запуску, швидкість літака та конфігурація модуля планування. На фото ФАБ зазвичай виглядає як циліндрична бомба без крил, а КАБ – як той самий корпус, але з помітним крильним або хвостовим модулем.

Саме цей зовнішній модуль і видає, що перед вами не проста "болванка", а плануючий боєприпас. Головна різниця між КАБ і ФАБ для війни в Україні – не в назві, а в тому, що ФАБ є базою, а КАБ перетворює цю базу на точніший і дальнобійніший ударний засіб.

