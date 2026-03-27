КАБ и ФАБ – не одно и то же. Разница между ними прежде всего в управлении, дальности и точности поражения, а не только в массе взрывчатой части. Подробнее разницу между КАБ и ФАБ объясняет 24 Канал.

КАБ и ФАБ – разница: что это такое и как они работают

ФАБ (фугасная авиационная бомба) – это обычная свободнопадающая авиабомба без собственного двигателя. Это часто советские боеприпасы, которым добавляют крылья и спутниковую навигацию, самая распространенная схема – это ФАБ-250 и ФАБ-500 с УМПК, то есть с универсальным модулем планирования и коррекции.

Обратите внимание! КАБ на войне – это не отдельный "новый тип" взрывчатки, а скорее управляемая версия или способ применения той же авиабомбы. Именно поэтому они иногда описываются как один и тот же боеприпас: как КАБ, и как ФАБ-500 с УМПК.

Самолет-носитель сбрасывает бомбу с высоты и скорости, после чего она не просто падает, а планирует к цели благодаря крыльям и системе коррекции. Модифицированные бомбы могут лететь на 60 – 80 километров в зависимости от высоты и скорости запуска. Именно это и делает их опасными для Украины: самолет может сбрасывать бомбу, не заходя в зону действия части украинской ПВО. Часто такие боеприпасы часто сбрасывают из-за пределов украинской противовоздушной обороны, говорится о дистанции в 40 – 50 километров, а иногда и до 70 километров.

Что мощнее – КАБ или ФАБ, какая дальность и почему КАБ-250 и КАБ-500 стали ключевыми на войне

Сравнивать "силу" только по названию не совсем корректно: модуль УМПК не увеличивает саму взрывчатую часть, а делает удар более точным и позволяет доставить его дальше. Например, ФАБ-500 весом 500 килограммов имеет взрывную часть до 200 килограммов тротила.

На практике для обороны Украины более сильным риском часто оказывается именно КАБ: он дает россиянам больше точности, дальности сброса и меньший риск для самолета-носителя. Неоднократно фиксировалось применение КАБ-250 по Харькову и ФАБ-500 с УМПК по жилым кварталам и укреплениям на фронте.

Важно! КАБ-250 и КАБ-500 – это обозначения калибров. Россияне используют два основных калибра КАБов – ФАБ-250 и ФАБ-500, также неоднократно сообщалось об ударах модифицированной КАБ-250 и КАБ-500/ФАБ-500 с УМПК.

Больший калибр обычно означает большую боевую часть, но не автоматически большую дальность – ее определяют высота запуска, скорость самолета и конфигурация модуля планирования. На фото ФАБ обычно выглядит как цилиндрическая бомба без крыльев, а КАБ – как тот же корпус, но с заметным крыльевым или хвостовым модулем.

Именно этот внешний модуль и выдает, что перед вами не простая "болванка", а планирующий боеприпас. Главная разница между КАБ и ФАБ для войны в Украине – не в названии, а в том, что ФАБ является базой, а КАБ превращает эту базу в более точное и дальнобойное ударное средство.

Какие случаи применения КАБ и ФАБ?