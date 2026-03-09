Про це йдеться у матеріалі The New York Times.
До теми Питання Донбасу залишається найбільшим каменем спотикання на переговорах, – Зеленський
Що відомо про проліт ворожого КАБу біля Зеленського на Донеччині?
Журналісти зазначили, що коли український лідер проводив брифінг у підземному бункері під час свого візиту у Донецьку область, вдалині впала російська керована авіаційна бомба.
Потім, як пише NYT, над колоною автомобілів, що чекала президента, пролетів FPV-дрон. Тому водій автомобіля, в якому їхали американські журналісти, швидко поїхав заднім ходом, щоб зберегти дистанцію між машинами.
Медійники також розповіли, що на військових командних пунктах президент України вручав медалі солдатам, деякі з яких воювали 12 років, відтоді, як Росія розпочала війну на Сході країни. Глава держави потиснув руки командирам і слухав, як вони просили більше спорядження та більше людей для боротьби із ворогом.
Коли Зеленський відвідував Донецьку область?
6 березня стало відомо, що Володимир Зеленський відвідав Донецьку область. Глава держави побував у містах, розташованих за близько 15 кілометрів від лінії фронту.
Глава держави побував на пункті управління 3-го батальйону 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу, 100-ї окремої механізованої бригади, 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" НГУ, 11-го й 19-го армійських корпусів, а також 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади. Український лідер відзначив бійців державними нагородами.
Також під час візиту Володимир Зеленський вручив погони бригадного генерала Денису Прокопенку.