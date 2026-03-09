Про це йдеться у матеріалі The New York Times.

Що відомо про проліт ворожого КАБу біля Зеленського на Донеччині?

Журналісти зазначили, що коли український лідер проводив брифінг у підземному бункері під час свого візиту у Донецьку область, вдалині впала російська керована авіаційна бомба.

Потім, як пише NYT, над колоною автомобілів, що чекала президента, пролетів FPV-дрон. Тому водій автомобіля, в якому їхали американські журналісти, швидко поїхав заднім ходом, щоб зберегти дистанцію між машинами.

Медійники також розповіли, що на військових командних пунктах президент України вручав медалі солдатам, деякі з яких воювали 12 років, відтоді, як Росія розпочала війну на Сході країни. Глава держави потиснув руки командирам і слухав, як вони просили більше спорядження та більше людей для боротьби із ворогом.

Коли Зеленський відвідував Донецьку область?