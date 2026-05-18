Україна вперше створила власну керовану авіаційну бомбу, – Федоров

Україна створила першу власну керовану авіаційну бомбу, яка вже готова до бойового застосування. Наразі Міноборони закупило першу експериментальну партію.

Про це 18 травня повідомив міністр оборони України Михайло Федоров.

Особливості української КАБ

Як розповів Михайло Федоров, новим high tech-рішенням для фронту стала розробка учасника Brave1. Він створив першу українську керовану авіабомбу (КАБ), яке вже пройшла необхідні випробування.

КАБ має унікальну конструкцію та створювалась з урахуванням умов сучасної війни. Фахівці працювали над нею 17 місяців, а бойова частина важить 250 кілограмів.

Це не копія західних чи радянських рішень, а власна розробка українських інженерів для ефективного ураження укріплень, командних пунктів та інших цілей ворога на десятки кілометрів углиб після пуску,

– зазначив міністр.

Михайло Федоров додав, що Україна відходить від імпорту до створення власної high tech-зброї для системного посилення Сил оборони та технологічної переваги у боях.

Головною перевагою КАБів у порівнянні зі звичайними авіабомбами є можливість запуску з літака за десятки кілометрів до зони дії ворожого ППО,

– уточнили у Міноборони.

Українські пілоти наразі відпрацьовують бойові сценарії, а також адаптують застосування нових КАБів у реаліях війни. Федоров анонсував нові удари по цілях російської армії незабаром.

Нещодавні українські розробки

Українська компанія Vyriy Industries спеціалізується на виробництві дронів-камікадзе. Одна наразі заявила, що планує створити власну супутникову навігаційну систему, стійку до глушіння. Орієнтовна вартість може становити 30 мільйонів доларів.

Для базового покриття потрібно близько 300 супутників, для повного – до 3 000. Проєкт вважають реалістичним завдяки здешевленню атомних годинників та запуску супутників.

Також повідомлялось, що Україна застосовує некеровані реактивні снаряди (НУРСи) на далекобійних БпЛА для ударів на відстань до 500 кілометрів. Зокрема, це підвищує ефективність дронів і дозволяє бити по стаціонарних та рухомих об'єктах ворога.