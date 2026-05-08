Супутники ICEYE помітили ППО С-300 в Білорусі: де саме розмістили комплекси

Під час навчань ORION 2026 компанія ICEYE продемонструвала можливості супутникової розвідки, зокрема на прикладі позиційного району ППО в Білорусі. Супутник зафіксував базу ЗРК С-300 із деталізованою структурою об'єкта.

Про це повідомила пресслужба компанії ICEYE за підсумками участі у військових навчаннях ORION 2026.

Дивіться також Чи присутні російські ударні підрозділи на території Білорусі: що кажуть у ДПСУ

Де у Білорусі розмістили ППО С-300?

Radio & Nukes повідомив, що супутник SAR зафіксував позиційний район білоруської ППО з базою зенітно-ракетних комплексів С-300. На оприлюдненому знімку супутника видно дві самохідні пускові установки 5П85 у спеціально облаштованих укриттях.

Довідка! Зенітно-ракетний комплекс С-300 призначений, аби знищувати авіацію та перехоплювати ракети різних типів, зокрема крилаті та балістичні, на висоті до 27 кілометрів та на відстані до 100 кілометрів. С-300 здійснює вертикальний старт ракет ППО, тож може перехоплювати цілі, які летять з будь-якого напрямку. Також ця система діє швидко, оскільки не потребує розвороту пускових установок. Головним недоліком цього ЗРК є застаріла та примітивна електроніка, розроблена ще СРСР.



Позиція ЗРК С-300 біля Бреста / Фото з Radio & Nukes

Також на супутникових знімках помітно радіолокаційну станцію 92Н6, яка забезпечує наведення ракет комплексу, а поруч – радар 76Н6, призначений для виявлення цілей на малих висотах. Об'єкт виявили неподалік Бреста за координатами 52.1961789, 23.7493016.



Позиція С-300 біля Бреста / Знімок Radio & Nukes

Акаунт у Х Status-6 звернув увагу, що на одному з моніторів центру управління демонстрували спостереження за Сєвєроморськом – однією із основних баз російського Північного флоту.

Важливо! Політолог Ігор Чаленко у коментарі 24 Каналу зауважив, що Росія використовує територію Білорусі задля чергових провокацій України. Мовиться й про розбудову логістики, й про облаштування артилерійських позицій, й про запуск повітряних куль. У Кремлі потрібно, аби Україна перекинула певні ресурси на північний кордон із Білоруссю. Такі провокації, каже Чаленко, відбуваються через значні проблеми ворога на фронті.



Водночас варіант втягнення Лукашенка у війну проти України таки можливий. Однак політолог називає це ну дуже великою помилкою білоруського самопроголошеного президента. У такому випадку українські безпілотники здатні завдати колосальної шкоди ВПК Білорусі та іншим важливим для економіки підприємствам.

Що відомо про навчання ORION 2026?

Зауважимо, що навчання ORION 2026 були спрямовані на підготовку військових до протидії технологічно рівному противнику із залученням наземних, повітряних, кібернетичних та космічних систем.

Водночас компанія ICEYE під час навчань продемонструвала роботу космічної розвідки для виявлення прихованих цілей у режимі реального часу.

Супутники компанії використовують технологію SAR (Synthetic Aperture Radar – радар із синтезованою апертурою). Вона працює через випромінювання мікрохвильових імпульсів та аналізу їхнього відбиття від земної поверхні. Саме завдяки цьому супутники можуть отримувати детальні радіолокаційні дані замість звичайних оптичних знімків.

Через високу чутливість SAR до металу та геометрії об'єктів, тож військова техніка чітко помітна на радіолокаційних знімках. Завдяки цьому системи можуть виявляти техніку противника навіть під маскувальними сітками чи серед лісових масивів.

Чи є загроза наступу на Україну з Білорусі?

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко 7 травня заявив, що на території Білорусі наразі немає російських підрозділів, які б могли здійснити повторне вторгнення. Втім у ДПСУ не виключають можливість дестабілізації чи провокацій задля розтягнення Сил оборони з білоруського боку.

Водночас у службі наголосили, що останнім часом білоруський режим активно почав розбудовувати полігони, дороги та артилерійські позиції на південних напрямках країни.

Зауважимо, що вкінці 2023 року Росія вивела з території Білорусі від 10 до 12 тисяч військових, які проходили там підготовку. Ці солдати поповнили лави окупаційної армії, задля посилення лінії фронту.

Нагадаємо, що 2 травня Володимир Зеленський публічно оголосив про специфічну активність на території Білорусі поблизу кордону із Україною. Втім визнав, що ознак підготовки до негайного наступу немає. Політичне та військове керівництво уважно стежить за ситуацією на цій ділянці.