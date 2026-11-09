У Китаї випробували лазерну систему ППО Guangjian: як вона знищує рої дронів

Китайські військові успішно випробували новітню лазерну систему протиповітряної оборони серії Guangjian, яка здатна знищувати групи ударних безпілотників на низьких висотах. Установка продемонструвала здатність безперервно працювати протягом пів години завдяки інноваційній системі охолодження на основі парафіну.

На секретному військовому полігоні в північно-західному пустельному регіоні Китаю відбулися масштабні випробування новітніх засобів протиповітряної оборони. Під час тестів комплекси відбивали імітовану масовану атаку ударних безпілотників, які наближалися до умовного об'єкта з різних напрямків на наднизьких висотах.

Завдяки інтеграції радіолокаційних станцій з фазованою антенною решіткою та інфрачервоних сенсорів установки змогли виявити та нейтралізувати цілі ще до їхнього наближення до зони ураження, про що повідомляє видання Kun.uz.

Головним елементом цих навчань стали системи сімейства Guangjian, що в перекладі означає "Світлова стріла". Розробкою цього озброєння займається Інститут технологій виробництва державної авіаційної корпорації Китаю (AVIC MTI), розташований у Пекіні.

Згідно з даними профільних ресурсів, зокрема Army Recognition, до цієї серії входять щонайменше дві ключові модифікації. Перша – це Guangjian-11E, яка спеціалізується на некінетичному ураженні, поєднуючи засоби радіоелектронної боротьби та спрямованої енергії для виведення з ладу бортових сенсорів дронів. Друга – мобільна лазерна установка Guangjian-21A на колісному шасі, здатна фізично знищувати об'єкти навіть під час руху, що суттєво підвищує її живучість на полі бою.

Раніше Мілітарі24 повідомляв, що лазер проти рою дронів випробував німецький Ground A.

Які технологічні бар'єри довелося подолати?

Створення ефективної лазерної зброї тривалий час гальмувалося через фізичні обмеження матеріалів. Для передачі та посилення променя китайські інженери використовують надтонкі оптичні волокна, леговані рідкоземельними елементами.

Раніше процес їх витягування контролювався вручну, що призводило до високого відсотка браку. Однак команда під керівництвом Чжоу Шуйляна впровадила комп'ютеризовану систему автоматичного контролю, яка синхронізувала ключові показники та дозволила налагодити масове виробництво високоякісних волокон, зазначає Global Times.

Іншою критичною проблемою був перегрів. Збільшення потужності лазера при зменшенні габаритів установки призводить до швидкого накопичення тепла, що унеможливлює тривалу стрільбу.

Дослідник Бай Чжень розповів, що розв'язанням стала інтеграція фазоперехідного матеріалу на основі парафіну. Під час переходу з твердого стану в рідкий парафін поглинає значну кількість теплової енергії. Завдяки цьому інноваційному рішенню лазерна установка змогла працювати без втрати температурної стабільності, що є критично важливим показником для відбиття атак "роїв" безпілотників.

Цікаво, що Україна також тестувала лазерну ППО.

Чому лазери вважають вигідними для ППО?

Військовий експерт Сунь Чжунпін підкреслює, що головною перевагою лазерної зброї є швидкість реакції та надзвичайно низька вартість одного пострілу. Промінь поширюється зі швидкістю близько 300 тисяч кілометрів за секунду, що робить час підльоту до цілі на стандартних дистанціях ППО майже нульовим.

Для знищення дрона системі достатньо утримувати сфокусований промінь на його корпусі протягом кількох секунд, що призводить до критичного перегріву електроніки або руйнування конструкції. Це перетворює лазери на найбільш економічно доцільний засіб боротьби з дешевими FPV-дронами та баражувальними боєприпасами, використання проти яких традиційних зенітних ракет є фінансово невиправданим.

Водночас аналітики застерігають від переоцінки цих систем. Попри заяви китайських державних медіа, точні тактико-технічні характеристики, такі як потужність у кіловатах та максимальна дальність ураження, залишаються суворо засекреченими. Крім того, лазерна зброя має фундаментальні фізичні обмеження: її ефективність різко падає у складних погодних умовах, таких як густий туман, дощ, пилові бурі або сильне задимлення. Необхідність утримувати фокус на одній точці також ускладнює перехоплення високошвидкісних цілей або цілей, які активно маневрують.

Що було відомо раніше?

Варто нагадати, що комплекси серії Guangjian вже проходили перевірку в реальних умовах. У вересні 2025 року під час масштабних заходів у Пекіні корпорація AVIC розгорнула ці системи для захисту повітряного простору над ключовими районами столиці та міжнародним аеропортом.

Паралельно з важкими мобільними установками військово-промисловий комплекс КНР активно розвиває й ультрапортативні рішення. Як повідомляв ресурс SCMP, влітку 2026 року компанія Harbin Xinguang Optic-Electronics Technology презентувала ранцеві лазерні комплекси Lijian-II та Lijian-III. Ці системи вагою до 30 кілограмів здатні пропалювати дрони на відстані до 500 метрів всього за 4 секунди, що свідчить про комплексний підхід Китаю до ешелонування новітньої протиповітряної оборони.