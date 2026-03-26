"Одна з найбільш проклятих посад": IT-фахівчиня розповіла, як командує ротою ударних дронів

Лейла "Сарацин" Абдуллаєва 13 років свого життя віддала IT-сфері, тепер же її життя кардинально змінилося. Дівчина командує ротою ударних дронів бригади Сил безпілотних систем К-2 і має в підпорядкуванні сто бійців.

Історію Лейли висвітлили на сторінці DOU. Вона починала з керування розвідувальними дронами, пізніше взялася за важкі ударні бомбери. Дівчина брала участь у боях на підступах до Сіверська. 23 лютого 2026 року вона отримала орден Богдана Хмельницького.

Як ІТ-фахівчиня потрапила до війська?

Лейла розповіла, що ще в 2014 – 2015 роках люди з її оточення вирушали на війну добровольцями, а вона допомагала їм у тилу. Водночас ще тоді дівчина усвідомлювала, що в разі повномасштабного вторгнення піде служити сама, адже волонтерство не вважала своїм шляхом.

Коли війна почалася, вона звільнилася з львівського офісу компанії GoDaddy і мобілізувалася до механізованого піхотного батальйону. Спочатку її не хотіли брати, адже жінок тоді залучали неохоче, до того ж було багато добровольців.

Лейла відмовлялася від тилових посад і прагнула бойової ролі. Зрештою, потрапила до 54-ї окремої механізованої бригади, де формально стала радіотелефоністкою, але фактично працювала операторкою дрона.

Це був один із небагатьох доступних шляхів для цивільної без військової спеціальності.

До речі, у ЗСУ служать понад 75 тисяч жінок, і їхня частка щороку зростає на 7%.

Як Лейла стала командиром роти?

Спершу вона виконувала розвідувальні завдання на "Мавіку", зокрема відстежувала переміщення ворога та ситуацію на позиціях.

Згодом дівчина спробувала FPV-дрони, але цей напрям їй не підійшов. Натомість вона перейшла на важкий ударний дрон "Кажан", що дало змогу бити по бліндажах, техніці й живій силі противника.

З часом вона стала командиркою роти, де відповідає за понад 100 військових.

Це посада, на якій людина вже перестає володіти своїм життям. Не знаю, як пояснити цивільним, чим займається командир роти. Напевно, це одна з найбільш проклятих посад у війську, бо людина тут відповідає за все: від видачі шкарпеток до планування бойових операцій,

– поділилася емоціями Лейла.

Разом з тим, вона додала, що її робочий графік абсолютно нерегулярний, часу на відпочинок майже немає, а рівень відповідальності й тривоги значно зріс.

Цікаво! Позивний "Сарацин" з'явився випадково під час жартів у підрозділі, коли "один із командирів так цікавиться її хрещенням, бо, мовляв, хотів воювати з сарацинами".

Також вона звертає увагу на перевагу противника в ресурсах і використанні дешевих дронів, які суттєво впливають на бойові дії. На її думку, Україні потрібні масові та доступні безпілотні системи, а не лише дорогі розробки.

Що дівчина думає про мобілізацію жінок?

Щодо жінок у війську, вона наголошує, що вирішальними мають бути навички, а не стать. Якщо людина здатна виконувати завдання, вона повинна мати таку можливість.

Мобілізація – це не про справедливість. Несправедливо передусім те, що нас хочуть знищити,

– висловилася Лейла.

Сама ж вона не сприймає себе як "жінку у війську", а передусім як військову.

"Треба ділити людей не за гендерними квотами, а за навичками. Якщо жінка хоче бути мінометницею або розвідницею, вона свідома цього і може виконати всі нормативи цієї спеціалізації, то нехай пробує. У моєму підрозділі четверо жінок, включно зі мною", – розповіла дівчина.

Нині все життя Лейли зосереджене на службі, і вона не будує далеких планів.

При цьому в оточенні Лейли майже не залишилося цивільних – здебільшого це військові та близькі люди, пов'язані з армією.

