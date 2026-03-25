У Сухопутних військах вважають безпілотні підрозділи особливо придатними для служби жінок, адже там потрібні різні фахівці – від операторів і дешифрувальників до техніків та фахівців із радіоелектронної боротьби. У самих підрозділах наголошують, що участь жінок у таких завданнях уже стала не винятком, а системною практикою. Про це розповіли на пресконференції щодо рекрутингу, передає 24 Канал.

Як жінки залучені до роботи підрозділів безпілотних систем?

Андрій Остапенко, начальник організаційно-планового відділу – заступник начальника управління безпілотних систем Командування Сухопутних військ ЗСУ, наголосив, що підрозділи безпілотних систем виконують широкий спектр завдань.

Андрій Остапенко / Скріншот з відео

За його словами, мовиться про розвідку цілей та об’єктів противника, коригування вогню, логістику та безпосередню вогневу підтримку. Остапенко підкреслив, що жінки-військовослужбовиці вже активно залучені до цієї роботи, і це не поодинокі випадки, а системна складова підрозділів.

Дані підрозділи, саме безпілотних систем, зараз виконують дуже великий спектр завдань, такі, як розвідка цілей та обʼєктів противника, коригування вогню, також логістичні завдання та завдання з безпосередньо вогневої підтримки. Саме жінки-військовослужбовиці вже активно залучені до виконання цих завдань в складі підрозділів безпілотних систем. При чому це не поодинокі випадки, це системна складова наших підрозділів,

– зазначив Остапенко.

Про що кажуть доброволиці?

Юлія Грецька, яка приєдналася до Сухопутних військ через Drone Force, зараз працює в суто жіночому екіпажі. Вона розповіла, що в її підрозділі одна з дівчат одразу прийшла з бажанням бути пілотом, швидко показала результат і нині працює першим номером. Сама Юлія виконує роль другого номера: готує дрон до роботи, координує маршрут до цілі та повернення борту назад.

Юлія Грецька / Скріншот з відео

У нас в підрозділі є дівчинка, яка прийшла в підрозділ одразу з розумінням того, що вона хоче бути пілотом і її поставили на цю позицію, вона дуже швидко показала гарний результат і вона зараз працює саме першим номером. Я працюю другим номером, я просто підготовлюю дрон саме до роботи, до того, щоб перший номер злетів, я координую дорогу до цілі, повернення борту назад,

– ділиться Юлія.

У Drone Force кажуть, що саме рекрутинг нині є найзручнішим шляхом для жінок, які хочуть долучитися до війська. 18-річна Анна, дешифрувальниця розвідувальних матеріалів з БпЛА ОББпС "БРОДЯГИ", також обрала цей шлях.

Мене супроводжував рекрутер починаючи з ВЛК до самого моменту попадання на БЗВП, потім до самого фаху. Під час БЗВП був постійно звʼязок з Drone Force, так само й на фаху,

– каже Анна.

Де служать жінки?

Тетяна Муравйова, керівниця центру рекрутингу та підготовки фахівців безпілотних систем Drone Force при управлінні безпілотних систем Командування Сухопутних військ ЗСУ, зазначила, що під час повномасштабного вторгнення до армії долучилося багато жінок. Вона наголосила, що вони служать не лише на тилових, а й на бойових посадах і виконують завдання на рівні з іншими військовими.

За часів повномасштабного вторгнення дуже багато жінок долучилися до війська. І вони долучаються не тільки на тилові посади, вони долучаються також на бойові посади. І вони реально обіймають бойові посади й поряд з іншими несуть повноцінну відповідальність, абсолютно на рівні виконують всі свої завдання,

– пояснює Муравйова.

Радниця з гендерних питань начальника Генерального штабу ЗСУ Оксана Григор’єва також повідомила про помітне зростання частки жінок в армії.

Операторка дрону / Скриншот з відео

Важливо! За словами Григорʼєвої, нині у війську служать понад 75 тисяч жінок, і щороку цей показник зростає приблизно на 7%. Вона додала, що на старті повномасштабного вторгнення жінок у ЗСУ було 31 тисяча, а зараз – 75 тисяч, і серед них понад 11 тисяч офіцерок.

Сьогодні ми маємо більше 75 тисяч жінок в армії, кожного року це приріст в 7%. Якщо на початку повномасштабного вторгнення їх була 31 тисяча, то зараз 75. Вдумайтесь в цю цифру, наскільки ми примножили. І це не тільки про цифру, а й про якість. На сьогодні ми маємо більше 11 тисяч жінок-офіцерок,

– каже Григорʼєва.

У підсумку в Сухопутних військах наголошують, що жінки не лише посилюють армію новими навичками, а й стають повноцінною частиною її розвитку. Саме через це їхню присутність у підрозділах безпілотних систем називають одним із важливих напрямів змін у війську.

